ЕС согласовал новые правила для защиты клиентов банков в ходе онлайн-платежей
Страны ЕС и Европарламент согласовали общие правила, усиливающие защиту клиентов банков и платежных сервисов во время онлайн-операций.
Об этом пишет Reuters.
Европарламент и государства ЕС должны официально утвердить новые правила, после чего они вступят в силу.
Новые требования предусматривают, что платежные учреждения должны компенсировать клиентам убытки в случае, если они не обеспечили надлежащие механизмы для предотвращения мошенничества.
Также учреждения будут обязаны временно блокировать подозрительные сделки.
Правила возлагают часть ответственности на онлайн-платформы. Если платформа не удалит мошенническое объявление, она должна покрыть расходы банков, которые компенсировали ущерб клиентам от такого мошенничества.
Законодательство должно упорядочить информацию о комиссиях за платежи, упростить обналичивание в сельских регионах и облегчить получение платежными сервисами необходимых данных от банков.
Новые требования обяжут банки обеспечить доступ клиентов к живой поддержке. Обслуживание не должно ограничиваться только чатами.
