0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС согласовал новые правила для защиты клиентов банков в ходе онлайн-платежей

Финтех и Карты
2
ЕС согласовал новые правила для защиты клиентов банков в ходе онлайн-платежей
ЕС согласовал новые правила для защиты клиентов банков в ходе онлайн-платежей
Страны ЕС и Европарламент согласовали общие правила, усиливающие защиту клиентов банков и платежных сервисов во время онлайн-операций.
Об этом пишет Reuters.
Европарламент и государства ЕС должны официально утвердить новые правила, после чего они вступят в силу.
Новые требования предусматривают, что платежные учреждения должны компенсировать клиентам убытки в случае, если они не обеспечили надлежащие механизмы для предотвращения мошенничества.
Также учреждения будут обязаны временно блокировать подозрительные сделки.
Правила возлагают часть ответственности на онлайн-платформы. Если платформа не удалит мошенническое объявление, она должна покрыть расходы банков, которые компенсировали ущерб клиентам от такого мошенничества.
Законодательство должно упорядочить информацию о комиссиях за платежи, упростить обналичивание в сельских регионах и облегчить получение платежными сервисами необходимых данных от банков.
Новые требования обяжут банки обеспечить доступ клиентов к живой поддержке. Обслуживание не должно ограничиваться только чатами.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems