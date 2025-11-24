Каким клиентам Ощадбанка нужно перевыпустить карту до 1 января 2026 года — разъяснение банка Сегодня 11:30 — Финтех и Карты

Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 30 июня 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для каких карт срок действия продлен

Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2026 года. Автоматическое продление касается карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.

Случаи, когда автоматическое продление не применяется

Автоматическое продление не состоится для таких платежных карт:

срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым в течение сентября 2025 — октября 2025 года (включительно) была совершена одна или более операций с использованием карты в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка. Это касается как успешных, так и неуспешных операций;

срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев. Оба условия должны выполняться одновременно.



Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой — иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Национального банка писал , что количество активных платежных карт, выпущенных украинскими банками, в третьем квартале 2025 года возросло с 58,06 млн до 59,04 млн, более половины этого роста обеспечил ПриватБанк — 512 тыс. карт.

По состоянию на 1 октября ПриватБанк обслуживал 31,31 млн активных платежных карт (по критерию по меньшей мере одной расходной операции в месяц), Универсал банк (mono) — 9,85 млн, Ощадбанк — 7,70 млн.

