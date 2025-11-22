В Нацбанке назвали среднюю сумму банковских переводов и оплат Сегодня 10:18 — Финтех и Карты

В Нацбанке назвали среднюю сумму банковских переводов и оплат

Безналичные расчеты платежными картами продолжают расти. За девять месяцев 2025 года украинские банки зафиксировали 7 069,4 млн операций на сумму 5 217,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Из этого количества 6 745,7 млн ​​сделок были безналичными на сумму 3 414,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество безналичных операций выросло на 11,7%, а сумма — на 9,9%.

Инфографика: НБУ

Статистика безналичных операций

Доля безналичных операций за девять месяцев 2025 года по сумме составила 65,4% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — 95,4% (за девять месяцев 2024 года — 64,8% и 94,5% соответственно).

Больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 74,4% и 50,7% соответственно.

Инфографика: НБУ

Переводы «с карты на карту» составляли менее десятины по количеству (7,3%) и менее трети по сумме (26,7%).

Оплата товаров и услуг в Интернете — 13,7% по количеству и 16,1% по сумме.

Средняя сумма одной операции с использованием платежных карт составила:

в торговой и сервисной сетях — 345 грн (за девять месяцев 2024 года — 322 грн);

перевод «с карты на карту» — 1 847 грн (1 976 грн);

оплата товаров и услуг в интернете — 598 грн (553 грн).

Инфографика: НБУ

Количество активных платежных карт, как и количество бесконтактных платежных карт, почти не изменилось. В этом году в сентябре более половины (59,6%) активных платежных карт были бесконтактными.

Популярность бесконтактных платежей

И дальше растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 13% (до 18,6 млн. шт.). Среди всех активных платежных карт токенизирована почти каждая третья (31,5%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. За девять месяцев этого года доля таких операций составила 1,8% по количеству и 2,5% по сумме (в аналогичном периоде в прошлом году — 4,7% и 5,8% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма за девять месяцев 2025 года составила 1686,3 млрд грн (за девять месяцев 2024 года — 1349,1 млрд грн).

