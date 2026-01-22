0 800 307 555
ПриватБанк будет бесплатно доставлять карты по Украине и за границу — сроки

Финтех и Карты
69
Доставка карт клиентам банка как по Украине, так и за границу будет бесплатной в течение всего 2026 года.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Как заказать

Заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую очень просто:
  • оформить заявку в несколько кликов в Приват24
  • получить карту в отделении или почтомате Новой Почты по Украине
  • через Новую Почту или Укрпочту по любому адресу в более чем 60 стран мира.
Чаще всего клиенты заказывают доставку карт по Украине — жители Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.
За рубежом карты ПриватБанка с доставкой в ​​2025 году получили почти 150 тысяч украинцев.
Больше всего заказывают доставку карт ПриватБанка в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию, Францию ​​и Испанию.
Ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 г. ПриватБанк запускает масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей.
Новая тарифная модель для ФЛП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии.
Если ФЛП производит расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 грн в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 грн.
Банк полностью упраздняет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания.

Справка Finance.ua:

  • Ранее речь шла о том, что ПриватБанк увеличил кредитный лимит по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя» до 11,5 млрд грн и продлил срок ее действия до 2046 года.
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанк
Payment systems