Доставка карт клиентам банка как по Украине, так и за границу будет бесплатной в течение всего 2026 года.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Как заказать

Заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую очень просто:

оформить заявку в несколько кликов в Приват24

получить карту в отделении или почтомате Новой Почты по Украине

через Новую Почту или Укрпочту по любому адресу в более чем 60 стран мира.

Чаще всего клиенты заказывают доставку карт по Украине — жители Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.

За рубежом карты ПриватБанка с доставкой в ​​2025 году получили почти 150 тысяч украинцев.

Больше всего заказывают доставку карт ПриватБанка в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию, Францию ​​и Испанию.

