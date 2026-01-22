Банк в Польше вводит дополнительную проверку для онлайн-переводов Сегодня 17:20 — Финтех и Карты

Банк в Польше вводит дополнительную проверку для онлайн-переводов

Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski предпринимает новые меры безопасности для онлайн-транзакций. В ряде случаев клиентам придется дополнительно подтвердить свою личность, сделав селфи и фото удостоверения личности в мобильном приложении IKO.

Об этом сообщает InPoland.net.pl.

В банке отметили, что цель новых процедур — повышение безопасности клиентов, особенно в ситуациях, когда есть подозрение, что кто-то пытается снять средства со счета, выдавая себя за владельца счета.

Когда потребуют дополнительную проверку

Как сообщили в банке, новый механизм аутентификации будет использоваться не для всех операций. Фотоверификация активируется только в отдельных ситуациях, в частности, когда автоматические системы выявляют повышенный риск мошенничества или фиксируют нетипичную попытку перевода средств со счета.

При этом новый метод не заменяет действующие способы подтверждения сделок, такие как SMS-коды или биометрическая аутентификация.

Как происходит подтверждение транзакции

При запуске дополнительной проверки клиент получает соответствующее уведомление в ходе авторизации перевода. Для завершения операции необходимо в течение установленного банком времени сфотографировать удостоверение личности и сделать селфи непосредственно в IKO.

Если клиент не выполнит эти требования в срок, транзакция будет автоматически отменена.

