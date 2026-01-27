0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько рабочих мест потеряно из-за ИИ (исследование)

Финтех и Карты
37
Сколько рабочих мест потеряно из-за ИИ (исследование)
Сколько рабочих мест потеряно из-за ИИ (исследование)
Как пишет в исследовании Morgan Stanley, в 2025 году британские компании сократили чистую численность персонала на 8% на фоне активного внедрения инструментов искусственного интеллекта. Это самый высокий показатель среди стран.
Об этом сообщает Bloomberg.
Были опрошены международные компании из сфер производства потребительских товаров, ритейла, недвижимости, автомобилестроения и медицинского оборудования, которые используют ИИ-ассистентов как минимум в течение года.

Страны

В Великобритании за последние 12 месяцев были уволены 23% работников, тогда как создано только 15% новых рабочих мест, что и привело к чистому сокращению штата.
В то же время, средний рост производительности труда в стране достиг 11,5%.
Читайте также
В США внедрение ИИ сопровождалось похожим ростом производительности, однако компании создали 19% новых вакансий после сокращения 17% при оптимизации, в результате чего американский рынок стал единственным в исследовании с чистым приростом занятости на 2%.
Новые позиции в основном связаны с управлением ИИ-системами, разработкой и сопровождением цифровых решений.
Среди других стран Япония заняла второе место по масштабам сокращений с чистым снижением занятости на 7%.
Германия и Австралия разделили третью и четвертую позиции — в обоих государствах количество рабочих мест уменьшилось на 4%.
Место для вашей рекламы
Напомним, после волны громких заявлений о «революции ИИ» бизнес все чаще сталкивается с приземленной реальностью: технология увеличивает производительность, но не всегда добавляет денег в результате.
66% респондентов называют главной выгодой повышение производительности и эффективности, тогда как о реальном росте доходов сообщили 20%, а о снижении расходов — 40%.
Ранее писали, что исследователи Remote Labor Index отказались от искусственных примеров. Они взяли проекты, за которые реальные люди получали деньги: 3D-анимацию продуктов, транскрибирование музыки, создание веб-игр и форматирование научных работ.
Результат поразил: лучшая система ИИ справилась только с 2,5% проектов. Для сравнения, почти половина задач были выполнены с низким качеством, а треть вовсе осталась незавершенной.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems