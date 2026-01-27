Сколько рабочих мест потеряно из-за ИИ (исследование) Сегодня 19:00 — Финтех и Карты

Сколько рабочих мест потеряно из-за ИИ (исследование)

Как пишет в исследовании Morgan Stanley, в 2025 году британские компании сократили чистую численность персонала на 8% на фоне активного внедрения инструментов искусственного интеллекта. Это самый высокий показатель среди стран.

Об этом сообщает Bloomberg

Были опрошены международные компании из сфер производства потребительских товаров, ритейла, недвижимости, автомобилестроения и медицинского оборудования, которые используют ИИ-ассистентов как минимум в течение года.

Страны

В Великобритании за последние 12 месяцев были уволены 23% работников, тогда как создано только 15% новых рабочих мест, что и привело к чистому сокращению штата.

В то же время, средний рост производительности труда в стране достиг 11,5%.

В США внедрение ИИ сопровождалось похожим ростом производительности, однако компании создали 19% новых вакансий после сокращения 17% при оптимизации, в результате чего американский рынок стал единственным в исследовании с чистым приростом занятости на 2%.

Новые позиции в основном связаны с управлением ИИ-системами, разработкой и сопровождением цифровых решений.

Среди других стран Япония заняла второе место по масштабам сокращений с чистым снижением занятости на 7%.

Германия и Австралия разделили третью и четвертую позиции — в обоих государствах количество рабочих мест уменьшилось на 4%.

Напомним, после волны громких заявлений о «революции ИИ» бизнес все чаще сталкивается с приземленной реальностью: технология увеличивает производительность, но не всегда добавляет денег в результате.

66% респондентов называют главной выгодой повышение производительности и эффективности, тогда как о реальном росте доходов сообщили 20%, а о снижении расходов — 40%.

Ранее писали , что исследователи Remote Labor Index отказались от искусственных примеров. Они взяли проекты, за которые реальные люди получали деньги: 3D-анимацию продуктов, транскрибирование музыки, создание веб-игр и форматирование научных работ.

Результат поразил: лучшая система ИИ справилась только с 2,5% проектов. Для сравнения, почти половина задач были выполнены с низким качеством, а треть вовсе осталась незавершенной.

