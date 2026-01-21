ПАРТНЕРСКАЯ
Что украинцы ожидают от новых финансовых продуктов в 2026 — опыт руководительницы pluscard
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
Что украинцы ожидают от новых финансовых продуктов в 2026 — опыт руководительницы pluscard
В Приват24 появился сервис для разделения общих расходов
Минюст отчитывается о рекордных показателях: 80% дел в пользу государства
Как украинцы увеличили расчеты картами за рубежом
monobank упростил оплату счетов с помощью ИИ
Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту