Юлія Терехова, керівниця проєкту pluscard

За даними НБУ, за дев’ять місяців 2025 року 95,4% операцій із платіжними картками були безготівковими, а їхня частка за сумою становила 65,4%. Це означає, що вимоги до якості, швидкості та надійності фінансових продуктів лише зростають — навіть у кризові періоди.

Юлія Терехова, керівниця проєкту pluscard, говорить про це так: «Сьогодні клієнтам потрібен надійний інструмент, який працює попри все — коли часу обмаль, треба швидко закрити питання і повернутися до своїх справ».

Найважливіше — легкий шлях до користування продуктом

У стабільні часи клієнт оцінює умови. У нестабільні — він спочатку має взагалі дійти до моменту, де може ці умови прочитати.

Юлія Терехова, керівниця проєкту pluscard, звертає увагу: залежність фінансових сервісів від цифрової інфраструктури робить процеси чутливими до зовнішніх збоїв. Це ризик для всього ринку, який стає особливо помітним у пікові періоди навантаження на енергосистему.

«Перший критерій цінності продукту, який бачить команда pluscard, — швидкість і безшовність шляху: якщо клієнт не може легко завершити реєстрацію, далі вже не має значення, наскільки гарні умови, — зазначає Юлія. — Клієнт має отримати допомогу одразу, щойно зʼявиться якесь запитання або технічна складність. У pluscard ми додали можливість звʼязатись з оператором чату на будь-якому етапі реєстрації, не виходячи з застосунку . Моментальна підтримка наразі важлива для клієнта, щоб відчувати, що все під контролем — і це один із базових елементів сервісу на сьогодні».

Прозорість умов, які легко перевірити

Для клієнта важлива не лише легальність продукту, а й прозорість: чітке розуміння платежів, умов і наслідків дій. Це залежить як від документів, так і від того, як інформація подана в застосунку та комунікаціях.

«У pluscard клієнт завжди може перевірити ліцензії, отримати розʼяснення щодо умов, звернутися до підтримки й уточнити будь-яке питання, — підкреслює Юлія. — Для мене принципово, щоб клієнт легко міг усе зрозуміти та перевірити, адже це формує довіру — і до продукту, і до ринку загалом».

Продукт, який виручає і протестований його розробниками

«Один із показових кейсів стався ще під час внутрішнього тестування, — розповідає Юлія. — Наша колега оформила pluscard просто для перевірки сервісу й додала картку до Google Pay. Згодом у супермаркеті з’ясувалося, що на її основних картках бракує коштів — і покупку вона завершила саме з pluscard».

«Це приклад того, як фінансовий продукт проходить перевірку не лише в тестах, а й у реальних ситуаціях», — пояснює керівниця проєкту.

Можливість бути співавторами продукту

«Я пишаюся тим, як клієнти вплинули на розвиток pluscard, — розповідає Юлія. — У перші три місяці після релізу ми активно збирали фідбек щодо інтерфейсу та процесів. Саме завдяки клієнтам ми оптимізували реєстрацію, покращили тексти й адаптували застосунок під різні пристрої. Коли користувач бачить, що його думка реально впливає на продукт, формується довгострокова довіра».

Безпека як стандарт і роль НБУ

У період нестабільності питання безпеки стає ключовим: клієнтів цікавить захист даних, верифікація та механізми протидії шахрайству.

«Ми усвідомлюємо цю відповідальність і постійно інвестуємо в процеси, які не завжди помітні користувачам, але критично важливі для стабільної роботи сервісу. І тут я знову хочу відзначити роль Національного банку України. Послідовна й вимоглива позиція регулятора формує на ринку культуру відповідальності та підсилює довіру клієнтів до фінансових продуктів загалом», — підкреслює Юлія Терехова.

Продукт, яким пишаються його розробники

«Як керівниця проєкту, я найбільше пишаюся тим, що pluscard створюється у постійному діалозі з клієнтами, командою, регуляторним середовищем, — підсумовує Юлія Терехова. — Сьогодні клієнту потрібні зрозумілі правила, швидкість і відчуття поваги. Клієнти усвідомлено вибирають продукт, коли він працює навіть у поточних непередбачуваних умовах. Саме таким я бачу pluscard — продуктом, який обирають за надійність і прозорість».

pluscard — спільний проєкт ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Це віртуальна картка та кредитний ліміт, яку можна оформити й використовувати просто у смартфоні. Бренд представили на FinRetail 2025 як новий етап розвитку спільних фінансових сервісів.

