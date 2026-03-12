Банки почали масово вводити плату за неактивні рахунки Сьогодні 20:06 — Фінтех і Картки

Якщо ви довго не користуєтеся якимось банківським рахунком, є два варіанти

Одним із найпоширеніших нововведень останніх років в українських банків стала «плата за неактивність». Це комісія, яку сьогодні застосовує більшість банків. Серед великих банків рідкісним винятком залишається monobank, де така практика поки що не використовується.

Що таке плата за неактивний рахунок

Плата за неактивний рахунок (або як її ще називають «комісія за обслуговування неактивного рахунку/картки». — Ред.) — це фіксована комісія, яку банк може утримати, якщо за вашим рахунком або карткою довгий час не було жодних операцій (поповнення, списання, переказів) з ініціативи клієнта.

Банк вважає рахунок «неактивним» після певного періоду без вашої активності.

Умови нарахування комісій

Нарахування комісії залежить від умов конкретного банку — тарифів, договору з клієнтом, виду рахунку. Умови і, найголовніше, період може відрізнятися в різних банків.

Наприклад, у Сенс Банк неактивним вважається рахунок, по якому понад 180 днів (6 місяців) не проводилися розрахунково-касові операції. В Укрсиббанк і Акордбанк «неактивність» настає через рік, а в Izibank — лише через 3 місяці.

Варто знати, що кожен банк по-різному підходить і до розміру плати за неактивний рахунок, і до умов списання з клієнтського рахунку. Щодо розміру комісії, то з гривневого рахунку списують від 20 до 100 грн на місяць залежно від банку. З валютного ж плата за неактивний рахунок може сягати 10 доларів/євро.

Щодо періодичності стягнення комісії деякі банки беруть плату одноразово через рік і на цьому припиняють нарахування. Інші банки після фіксації факту «неактивності» починають списувати комісію щомісяця доти, доки на рахунку клієнта не закінчаться кошти.

Іноді навіть бувають ситуації, коли комісія за неактивність списується з іншого клієнтського рахунку, якщо на неактивному рахунку грошей немає.

Що робити клієнтам

Якщо ви довго не користуєтеся якимось банківським рахунком, є два варіанти: або закрити його, якщо він не потрібен, або (якщо рахунок може знадобитися в майбутньому) уважно розібратися, як підтримувати його активним — наприклад, поповнюючи мобільний телефон із цього рахунку раз на півроку — регулярно виконувати ці дії.

