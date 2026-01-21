В Приват24 появился сервис для разделения общих расходов Сегодня 16:27 — Финтех и Карты

Расчет смартфоном в кафе, чтобы разделить счет с друзьями

ПриватБанк в партнерстве с Visa добавил в приложение Приват24 новую функцию «Запрос на оплату». Она должна упростить расчеты между пользователями в обычных ситуациях, когда расходы следует разделить между несколькими людьми.

Об этом говорится в релизе банка, предоставленном в распоряжение Finance.ua.

Зачем это

Функция рассчитана на общие расходы: оплату покупок, счетов в кафе и ресторанах, поездок в такси или покупку подарков. Пользователь, оплативший счет, может направить другим участникам запрос на возврат их доли средств — без обмена номерами карт или пересылки чеков в мессенджерах.

Как работает «Запрос на оплату»

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

выбрать соответствующую транзакцию в выписке карты в Приват24;

нажать «Разделить оплату»;

добавить получателей из телефонной книги;

указать сумму для каждого участника.

После этого система автоматически отправляет запрос на оплату и, при необходимости, напоминание.

Что говорят в банке

В ПриватБанке отмечают, что новый сервис предназначен для улучшения клиентского опыта и упрощения финансового взаимодействия между людьми. По словам члена правления банка по вопросам розничного рынка Дмитрия Мусиенко, решение помогает снизить барьеры в бытовых финансовых вопросах и делает цифровые сервисы еще более доступными.

В Visa подчеркивают, что решение основывается на глобальных стандартах и ​​защищенной платежной инфраструктуре компании. По словам вице-президента и региональной менеджерки Visa в Украине Татьяны Черной, сотрудничество с ПриватБанком направлено на развитие простых и надежных безналичных решений для миллионов украинцев.

