В Приват24 появился сервис для разделения общих расходов

ПриватБанк в партнерстве с Visa добавил в приложение Приват24 новую функцию «Запрос на оплату». Она должна упростить расчеты между пользователями в обычных ситуациях, когда расходы следует разделить между несколькими людьми.
Зачем это
Функция рассчитана на общие расходы: оплату покупок, счетов в кафе и ресторанах, поездок в такси или покупку подарков. Пользователь, оплативший счет, может направить другим участникам запрос на возврат их доли средств — без обмена номерами карт или пересылки чеков в мессенджерах.
Как работает «Запрос на оплату»
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- выбрать соответствующую транзакцию в выписке карты в Приват24;
- нажать «Разделить оплату»;
- добавить получателей из телефонной книги;
- указать сумму для каждого участника.
После этого система автоматически отправляет запрос на оплату и, при необходимости, напоминание.
Что говорят в банке
В ПриватБанке отмечают, что новый сервис предназначен для улучшения клиентского опыта и упрощения финансового взаимодействия между людьми. По словам члена правления банка по вопросам розничного рынка Дмитрия Мусиенко, решение помогает снизить барьеры в бытовых финансовых вопросах и делает цифровые сервисы еще более доступными.
В Visa подчеркивают, что решение основывается на глобальных стандартах и защищенной платежной инфраструктуре компании. По словам вице-президента и региональной менеджерки Visa в Украине Татьяны Черной, сотрудничество с ПриватБанком направлено на развитие простых и надежных безналичных решений для миллионов украинцев.
