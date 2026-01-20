Минюст отчитывается о рекордных показателях: 80% дел в пользу государства
В 2025 году юристы Минюста защитили интересы государства по 2270 судебным делам. Это помогло сохранить бюджетные деньги и вернуть стране важные активы.
Об этом идет речь в сообщении Министерства юстиции Украины.
По результатам разбирательства было принято 861 судебное решение, из которых 690 (80%) вынесено в пользу государства.
Показатели успешности
Они варьируются в зависимости от субъекта представительства, но остаются стабильно высокими:
- 88% положительных решений по делам с участием Кабинета Министров Украины;
- 94% побед в спорах, где стороной выступало государство в лице Минюста;
- 72% решений в пользу ведомства непосредственно по делам с участием Министерства юстиции.
В течение года представители Департамента приняли участие в 4 769 судебных заседаниях, обеспечивая непрерывное юридическое сопровождение ключевых процессов.
Защита бюджета
Благодаря профессиональной защите суды отказали в удовлетворении многомиллионных претензий Кабинету Министров Украины. Среди наиболее знаковых дел:
- Отклонен иск ПАО «Дельта Банк» на сумму 780 млн. грн.
- Заблокированы требования АО «Укргаздобыча» на сумму более 56 млрд грн.
Минюст успешно реализует право регресса: судами удовлетворены иски более чем на 10,5 млн грн. Это средства, которые государство взимает с виновных после выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ.
Санкционная политика
Важным направлением работы стало взыскание активов подсанкционных лиц и имущества организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности.
- Конфискация активов: В 2025 году в ВАКС подано 15 новых исков. По результатам 20 вступивших в силу решений в доход государства переданы недвижимость, транспорт и корпоративные права на сотни миллионов гривен.
- Доходы для восстановления: По данным Фонда госимущества, 2,5 млрд грн, полученных от реализации санкционных активов, уже направлено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
- Запрет КПУ: Вступили в силу решения по 26 делам о передаче имущества коммунистической партии в собственность государства (общее количество таких решений достигло 103). Большая Палата Верховного Суда подтвердила законность требований по отмене прав регистрации на это имущество.
Поделиться новостью
Также по теме
Минюст отчитывается о рекордных показателях: 80% дел в пользу государства
Как украинцы увеличили расчеты картами за рубежом
monobank упростил оплату счетов с помощью ИИ
Что делать, если перевели средства на старую или закрытую карту
Как получить зарплату или выплаты, которые поступили на закрытый карточный счет
Растаможка авто в Дії — как это будет работать