НБУ предлагает обновить правила оверсайта платежной инфраструктуры Вчера 18:10 — Финтех и Карты

НБУ предлагает обновить правила оверсайта платежной инфраструктуры

Национальный банк Украины подготовил предложения по изменению порядка осуществления оверсайта платежной инфраструктуры. Регулятор вынес их на публичное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные изменения, предлагаемые регулятором

НБУ планирует пересмотреть действующие нормы и уточнить требования участников платежного рынка. Среди ключевых инициатив:

расширить список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для всех объектов оверсайта;



ужесточить требования по управлению рисками третьих сторон, в частности исключить право технологических операторов платежных услуг передавать исполнение функций другому технологическому оператору платежных услуг;

обновить порядок определения важности платежных систем и операторов платежных услуг;

усовершенствовать подходы к оценке платежной инфраструктуры;

актуализировать терминологию в соответствии с законодательством по защите информации, электронных коммуникаций и т. д.

Замечания и предложения принимаются в установленной форме до 3 декабря 2025 года включительно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.