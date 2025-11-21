НБУ предлагает обновить правила оверсайта платежной инфраструктуры
Национальный банк Украины подготовил предложения по изменению порядка осуществления оверсайта платежной инфраструктуры. Регулятор вынес их на публичное обсуждение.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Основные изменения, предлагаемые регулятором
НБУ планирует пересмотреть действующие нормы и уточнить требования участников платежного рынка. Среди ключевых инициатив:
- расширить список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для всех объектов оверсайта;
- ужесточить требования по управлению рисками третьих сторон, в частности исключить право технологических операторов платежных услуг передавать исполнение функций другому технологическому оператору платежных услуг;
- обновить порядок определения важности платежных систем и операторов платежных услуг;
- усовершенствовать подходы к оценке платежной инфраструктуры;
- актуализировать терминологию в соответствии с законодательством по защите информации, электронных коммуникаций
и т. д.
Замечания и предложения принимаются в установленной форме до 3 декабря 2025 года включительно.
