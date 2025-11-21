0 800 307 555
НБУ предлагает обновить правила оверсайта платежной инфраструктуры

Финтех и Карты
Национальный банк Украины подготовил предложения по изменению порядка осуществления оверсайта платежной инфраструктуры. Регулятор вынес их на публичное обсуждение.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные изменения, предлагаемые регулятором

НБУ планирует пересмотреть действующие нормы и уточнить требования участников платежного рынка. Среди ключевых инициатив:
  • расширить список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для всех объектов оверсайта;
  • ужесточить требования по управлению рисками третьих сторон, в частности исключить право технологических операторов платежных услуг передавать исполнение функций другому технологическому оператору платежных услуг;
  • обновить порядок определения важности платежных систем и операторов платежных услуг;
  • усовершенствовать подходы к оценке платежной инфраструктуры;
  • актуализировать терминологию в соответствии с законодательством по защите информации, электронных коммуникаций и т. д.
Замечания и предложения принимаются в установленной форме до 3 декабря 2025 года включительно.
По материалам:
Finance.ua
ФинтехНБУ
Payment systems