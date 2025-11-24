Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк»
Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять деньги, полученные по программе Национальный кешбэк.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
На какие товары и услуги можно тратить деньги
Средства на карте Национального кешбэка доступны для следующих категорий:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другая печатная продукция;
- благотворительность, в частности донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Часть новых категорий стала доступна сразу. Денежные средства уже можно направлять на лекарства, медицинские изделия, книги и прочую печатную продукцию.
Почему произошло обновление
Изменения связаны с особенностями работы политики Зимняя поддержка. В рамках этой программы все граждане получат 1000 грн на карту Национальный кешбэк. Поэтому перечень категорий в двух программах унифицировали.
«Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены, прежде всего, на базовые и необходимые расходы», — отметили в министерстве.
Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.
Сколько украинцев уже участвует в программе
В программе Национальный кешбэк принимают участие более 7,5 млн украинцев. Они получили более 4 млрд грн выплат.
К программе присоединились более 1870 украинских производителей в разных отраслях. Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку примерно 400 тысяч товаров украинского производства в торговых точках партнеров.
Проверить товар можно через сканер в приложении Дія или на сайте Сделано в Украине.
Как присоединиться к программе
Покупателю нужно зарегистрироваться в приложении Дія. После этого нужно выбрать один из 20 банков участников и открыть карту Национальный кешбэк.
При оформлении необходимо дать согласие на обработку транзакций. После открытия карты нужно проверить в Дія, выбрана ли она корректно.
Продавцы и производители должны подать заявление о присоединении на портале Дія
Напомним, официально программа «Зимняя поддержка» заработала 15 ноября. В рамках программы украинцы могут получить 1000 грн. от государства. Потратить средства нужно в следующие сроки:
- до 30 июня 2026 года — если средства поступили на карту «Национальный кешбэк» через Дія;
- до 25 декабря 2025 года — если получили пособие автоматически в Укрпочте;
- до 25 января 2026 года — если подали письменную заявку через Укрпочту.
