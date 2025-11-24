0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк»

Финтех и Карты
252
Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк»
Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк»
Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять деньги, полученные по программе Национальный кешбэк.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На какие товары и услуги можно тратить деньги

Средства на карте Национального кешбэка доступны для следующих категорий:
  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другая печатная продукция;
  • благотворительность, в частности донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Инфографика: me.gov.ua
Инфографика: me.gov.ua
Часть новых категорий стала доступна сразу. Денежные средства уже можно направлять на лекарства, медицинские изделия, книги и прочую печатную продукцию.

Почему произошло обновление

Изменения связаны с особенностями работы политики Зимняя поддержка. В рамках этой программы все граждане получат 1000 грн на карту Национальный кешбэк. Поэтому перечень категорий в двух программах унифицировали.
«Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены, прежде всего, на базовые и необходимые расходы», — отметили в министерстве.
Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Сколько украинцев уже участвует в программе

В программе Национальный кешбэк принимают участие более 7,5 млн украинцев. Они получили более 4 млрд грн выплат.
К программе присоединились более 1870 украинских производителей в разных отраслях. Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку примерно 400 тысяч товаров украинского производства в торговых точках партнеров.
Проверить товар можно через сканер в приложении Дія или на сайте Сделано в Украине.

Как присоединиться к программе

Покупателю нужно зарегистрироваться в приложении Дія. После этого нужно выбрать один из 20 банков участников и открыть карту Национальный кешбэк.
При оформлении необходимо дать согласие на обработку транзакций. После открытия карты нужно проверить в Дія, выбрана ли она корректно.
Продавцы и производители должны подать заявление о присоединении на портале Дія
Напомним, официально программа «Зимняя поддержка» заработала 15 ноября. В рамках программы украинцы могут получить 1000 грн. от государства. Потратить средства нужно в следующие сроки:
  • до 30 июня 2026 года — если средства поступили на карту «Национальный кешбэк» через Дія;
  • до 25 декабря 2025 года — если получили пособие автоматически в Укрпочте;
  • до 25 января 2026 года — если подали письменную заявку через Укрпочту.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems