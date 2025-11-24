Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк» Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк»

Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять деньги, полученные по программе Национальный кешбэк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На какие товары и услуги можно тратить деньги

Средства на карте Национального кешбэка доступны для следующих категорий:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другая печатная продукция;

благотворительность, в частности донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Инфографика: me.gov.ua

Часть новых категорий стала доступна сразу. Денежные средства уже можно направлять на лекарства, медицинские изделия, книги и прочую печатную продукцию.

Почему произошло обновление

Изменения связаны с особенностями работы политики Зимняя поддержка. В рамках этой программы все граждане получат 1000 грн на карту Национальный кешбэк. Поэтому перечень категорий в двух программах унифицировали.

«Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены, прежде всего, на базовые и необходимые расходы», — отметили в министерстве.

Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Сколько украинцев уже участвует в программе

В программе Национальный кешбэк принимают участие более 7,5 млн украинцев. Они получили более 4 млрд грн выплат.

К программе присоединились более 1870 украинских производителей в разных отраслях. Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку примерно 400 тысяч товаров украинского производства в торговых точках партнеров.

Проверить товар можно через сканер в приложении Дія или на сайте Сделано в Украине.

Как присоединиться к программе

Покупателю нужно зарегистрироваться в приложении Дія. После этого нужно выбрать один из 20 банков участников и открыть карту Национальный кешбэк.

При оформлении необходимо дать согласие на обработку транзакций. После открытия карты нужно проверить в Дія, выбрана ли она корректно.

Продавцы и производители должны подать заявление о присоединении на портале Дія

Напомним, официально программа «Зимняя поддержка» заработала 15 ноября. В рамках программы украинцы могут получить 1000 грн. от государства. Потратить средства нужно в следующие сроки:

до 30 июня 2026 года — если средства поступили на карту «Национальный кешбэк» через Дія;

до 25 декабря 2025 года — если получили пособие автоматически в Укрпочте;

до 25 января 2026 года — если подали письменную заявку через Укрпочту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.