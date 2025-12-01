Нацбанк объяснил, почему Stripe и PayPal до сих пор официально не работают в Украине Сегодня 08:23 — Финтех и Карты

Платежные гиганты Stripe и PayPal до сих пор не работают в Украине не только из-за войны или «сложного регулирования». Оказалось, что они вовсе не предпринимали формальных шагов, чтобы зайти на наш рынок.

Об этом пишет DOU со ссылкой на комментарий Национального банка.

Отсутствие лицензии

Регулятор пояснил, что для работы с украинскими резидентами компания должна пройти процедуру авторизации или регистрации платежной системы по закону «О платежных услугах». По данным НБУ, в настоящее время Stripe и PayPal ни разу не обращались к регулятору по поводу лицензии или другого разрешения.

В отличие от них, Revolut по крайней мере зашел в диалог с НБУ: необанк временно открывал регистрацию для украинцев, а затем приостановил ее именно из-за необходимости пройти все лицензионные процедуры.

В Нацбанке отмечают, что правила для таких игроков фактически повторяют европейскую директиву PSD2, то есть условия входа подобны рынкам ЕС.

Как работали PayPal и Stripe раньше

PayPal до полномасштабной войны работал в Украине в «урезанном» режиме: позволял платить за покупки за границей, но не давал легально принимать платежи или выводить деньги на карты украинских банков. Только в 2022 году сервис временно открыл возможность получать переводы и выводить средства, однако полноценным финансовым сервисом в Украине так и не стал. Stripe не работал вовсе и публично не заявлял о планах выхода на наш рынок.

Эксперты, опрошенные DOU, связывают осторожность глобальных платежных систем с сочетанием военных рисков, валютных ограничений и сравнительно небольшим и малодоходным рынком. Для таких компаний запуск в Украине означает значительные стартовые расходы на соответствие регуляторным требованиям, в то время как окупаемость пока выглядит неопределенной. Дополнительным фактором стали сильные локальные игроки типа monobank , которые уже закрыли базовый спрос на удобные цифровые платежи.

