0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк объяснил, почему Stripe и PayPal до сих пор официально не работают в Украине

Финтех и Карты
13
Нацбанк объяснил, почему Stripe и PayPal до сих пор официально не работают в Украине
Нацбанк объяснил, почему Stripe и PayPal до сих пор официально не работают в Украине
Платежные гиганты Stripe и PayPal до сих пор не работают в Украине не только из-за войны или «сложного регулирования». Оказалось, что они вовсе не предпринимали формальных шагов, чтобы зайти на наш рынок.
Об этом пишет DOU со ссылкой на комментарий Национального банка.

Отсутствие лицензии

Регулятор пояснил, что для работы с украинскими резидентами компания должна пройти процедуру авторизации или регистрации платежной системы по закону «О платежных услугах». По данным НБУ, в настоящее время Stripe и PayPal ни разу не обращались к регулятору по поводу лицензии или другого разрешения.
В отличие от них, Revolut по крайней мере зашел в диалог с НБУ: необанк временно открывал регистрацию для украинцев, а затем приостановил ее именно из-за необходимости пройти все лицензионные процедуры.
В Нацбанке отмечают, что правила для таких игроков фактически повторяют европейскую директиву PSD2, то есть условия входа подобны рынкам ЕС.

Как работали PayPal и Stripe раньше

PayPal до полномасштабной войны работал в Украине в «урезанном» режиме: позволял платить за покупки за границей, но не давал легально принимать платежи или выводить деньги на карты украинских банков. Только в 2022 году сервис временно открыл возможность получать переводы и выводить средства, однако полноценным финансовым сервисом в Украине так и не стал. Stripe не работал вовсе и публично не заявлял о планах выхода на наш рынок.

Читайте также: Переводы, криптовалюта или наличные: варианты помощи родственникам за границей

Эксперты, опрошенные DOU, связывают осторожность глобальных платежных систем с сочетанием военных рисков, валютных ограничений и сравнительно небольшим и малодоходным рынком. Для таких компаний запуск в Украине означает значительные стартовые расходы на соответствие регуляторным требованиям, в то время как окупаемость пока выглядит неопределенной. Дополнительным фактором стали сильные локальные игроки типа monobank, которые уже закрыли базовый спрос на удобные цифровые платежи.
По материалам:
dev.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems