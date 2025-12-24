0 800 307 555
IBAN, SEPA или SWIFT: чем отличаются международные системы перевода денег

Декабрь и первые недели января — традиционный период пиковой нагрузки на банковские системы, платежные шлюзы и международные клиринговые центры. Именно в это время количество международных переводов существенно растет. Самым распространенным способом перевода средств за границу остается перевод с карты на карту через международные платежные системы Visa или Mastercard.
В процессе проведения международных платежей украинцы чаще всего сталкиваются с понятиями IBAN, SEPA и SWIFT. Их нередко путают между собой, хотя это разные инструменты с разным назначением.

IBAN

IBAN — это международный номер банковского счета. Это не способ перевода средств, а стандартизированный формат реквизитов, который позволяет банкам точно идентифицировать счет получателя в другой стране.
Для украинцев IBAN стал привычным с 2019 года, когда все счета в Украине были переведены на этот стандарт. Если во время перевода за границу необходимо ввести длинный номер, начинающийся с кода страны, например DE, PL или IT, это и есть IBAN.
Важно понимать: сам по себе IBAN не гарантирует дешевый или быстрый перевод. Он только уменьшает риск ошибки в реквизитах. А вот то, сколько будет стоить и как быстро дойдет платеж, зависит от системы, через которую этот IBAN используется — SEPA или SWIFT.

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — это европейская система переводов в евро между странами ЕС. Если у получателя есть счет в евро в банке ЕС (например, в Польше, Германии, Италии, Испании. — Ред.), такой перевод обычно имеет минимальную или нулевую комиссию, не проходит через корреспондентские банки и зачисляется в течение 1−2 рабочих дней.
Впрочем, важно знать, что Украина официально еще не стала полноправным членом SEPA. Поэтому такой прямой перевод между украинским банком и банком ЕС пока не работает так, как между двумя европейскими банками. В большинстве случаев переводы в евро все равно проходят через SWIFT. Лишь некоторые украинские банки все же позволяют получать SEPA-платежи в евро, например, monobank, абанк и Кредобанк.
Во время праздников SEPA-переводы тоже могут задерживаться, но они редко теряют деньги на комиссиях, в отличие от других международных платежей.

SWIFT

SWIFT — это глобальная система международных банковских переводов, работающая почти со всеми валютами и странами мира. Таким образом, украинцы отправляют деньги в долларах США, фунтах стерлингов, канадских долларах или в страны вне ЕС.
Главная особенность SWIFT для украинцев — наличие банков-корреспондентов. Платеж редко идет напрямую из украинского банка в банк получателя. Обычно он проходит через один или несколько иностранных банков-посредников, каждый из которых может удержать свою комиссию.
Поэтому SWIFT-переводы часто имеют высокую фиксированную комиссию, могут сопровождаться дополнительными списаниями и зачисляться в течение нескольких дней или даже недели, особенно в праздничный период.
В статье «Перевод денег на праздники на заграничную карту: как не переплатить на комиссиях» подробно разбираем основные способы международных переводов, сравниваем комиссии, сроки.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
