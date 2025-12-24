Индия вывела рекордный для себя спутник на орбиту Сегодня 20:19 — Финтех и Карты

Индийская ракета вывела на орбиту крупнейший развернутый на низкой околоземной орбите спутник BlueBird 6 для смартфонов.

Об этом сообщает профильное издание The Space.

BlueBird 6, построенный техасской компанией AST SpaceMobile, стартовал на ракете LVM 3 из индийского космического центра имени Сатиша Дхавана во вторник.

LVM 3 вывела BlueBird 6 на высоту около 521 километра над Землей через 15,5 минут после запуска, как и планировалось.

AST SpaceMobile строит спутниковую группу на низкой околоземной орбите (LEO), передающей широкополосный сигнал непосредственно на стандартные смартфоны на земле.

В настоящее время компания вывела на орбиту шесть оперативных спутников, пять из которых были запущены на борту одной ракеты SpaceX Falcon 9 в сентябре 2024 года.

BlueBird 6 побьет этот рекорд со значительным отрывом. Это первый из спутников BlueBirds нового поколения от AST SpaceMobile, массивы которых занимают площадь почти 223 квадратных метра каждый.

Запуск во вторник стал девятым по счету для трехступенчатой ​​ракеты LVM 3 высотой 43,5 м, являющейся самой мощной ракетой Индии. Она дебютировала в декабре 2014 года и на сегодняшний день имеет 100% успеваемость.

По данным индийской организации космических исследований, BlueBird 6, вес которого составляет около 6100 килограммов, был самым тяжелым грузом, который LVM 3 когда-либо доставлял на низкую околоземную орбиту.

