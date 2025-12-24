0 800 307 555
ру
Индия вывела рекордный для себя спутник на орбиту

Индийская ракета вывела на орбиту крупнейший развернутый на низкой околоземной орбите спутник BlueBird 6 для смартфонов.
Об этом сообщает профильное издание The Space.
BlueBird 6, построенный техасской компанией AST SpaceMobile, стартовал на ракете LVM3 из индийского космического центра имени Сатиша Дхавана во вторник.
LVM3 вывела BlueBird 6 на высоту около 521 километра над Землей через 15,5 минут после запуска, как и планировалось.
AST SpaceMobile строит спутниковую группу на низкой околоземной орбите (LEO), передающей широкополосный сигнал непосредственно на стандартные смартфоны на земле.
В настоящее время компания вывела на орбиту шесть оперативных спутников, пять из которых были запущены на борту одной ракеты SpaceX Falcon 9 в сентябре 2024 года.
BlueBird 6 побьет этот рекорд со значительным отрывом. Это первый из спутников BlueBirds нового поколения от AST SpaceMobile, массивы которых занимают площадь почти 223 квадратных метра каждый.
Запуск во вторник стал девятым по счету для трехступенчатой ​​ракеты LVM3 высотой 43,5 м, являющейся самой мощной ракетой Индии. Она дебютировала в декабре 2014 года и на сегодняшний день имеет 100% успеваемость.
По данным индийской организации космических исследований, BlueBird 6, вес которого составляет около 6100 килограммов, был самым тяжелым грузом, который LVM3 когда-либо доставлял на низкую околоземную орбиту.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
