Платежные терминалы для продавцов на базарах станут обязательными с 1 января — Гетманцев

Финтех и Карты
17
Кабинет Министров отказался отложить введение нормы, предусматривающей обязательное использование платежных терминалов для предпринимателей, использующих первую группу упрощенной системы налогообложения.
Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») сообщил в Telegram.
«Получил позицию исполнительной ветви власти по отсрочке обязательной установки платежных терминалов для ФЛП 1-й группы с 1 января 2026 года. Отсрочку Минэкономики считает нецелесообразной. Позицию такую ​​не воспринимаю и не разделяю, считаю, что Минэкономики не учитывает реальные условия, в которых сегодня работают мелкие предприниматели», — написал депутат.
По его словам, речь идет о предпринимателях, которые не используют налоговые схемы, не «дробят» бизнес и не занимаются агрессивной оптимизацией, а осуществляют простую, мелкую торговлю.
«Для многих ФЛП 1-й группы предпринимательская деятельность в период войны — это обеспечение собственного существования. До начала действия требований о применении ФЛП 1-й группы платежных терминалов остается всего 14 дней. Требую отложить сроки обязательного ввода терминалов для самых мелких ФЛП по меньшей мере до конца войны!!! Обратился лично к премьер-министру», — подытожил депутат.
Напомним, с 1 октября 2023 года таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки.
По материалам:
Finance.ua
НалогиДеньги
