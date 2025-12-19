Платежные терминалы для продавцов на базарах станут обязательными с 1 января — Гетманцев
Кабинет Министров отказался отложить введение нормы, предусматривающей обязательное использование платежных терминалов для предпринимателей, использующих первую группу упрощенной системы налогообложения.
Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») сообщил в Telegram.
«Получил позицию исполнительной ветви власти по отсрочке обязательной установки платежных терминалов для ФЛП 1-й группы с 1 января 2026 года. Отсрочку Минэкономики считает нецелесообразной. Позицию такую не воспринимаю и не разделяю, считаю, что Минэкономики не учитывает реальные условия, в которых сегодня работают мелкие предприниматели», — написал депутат.
По его словам, речь идет о предпринимателях, которые не используют налоговые схемы, не «дробят» бизнес и не занимаются агрессивной оптимизацией, а осуществляют простую, мелкую торговлю.
«Для многих ФЛП 1-й группы предпринимательская деятельность в период войны — это обеспечение собственного существования. До начала действия требований о применении ФЛП 1-й группы платежных терминалов остается всего 14 дней. Требую отложить сроки обязательного ввода терминалов для самых мелких ФЛП по меньшей мере до конца войны!!! Обратился лично к премьер-министру», — подытожил депутат.
Напомним, с 1 октября 2023 года таксисты обязаны установить кассовые аппараты и выдавать чеки.
Поделиться новостью
Также по теме
Платежные терминалы для продавцов на базарах станут обязательными с 1 января — Гетманцев
«Кешбэк для воинских частей»: в monobank рассказали детали о зарплатном проекте
Реестр счетов и сейфов: что он будет содержать и у кого будет доступ
Как правильно закрыть валютный счет
Наличные или карта: как в США рассчитываются за покупки
НБУ предлагает новые правила эмиссии и эквайринга платежных карт