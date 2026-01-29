0 800 307 555
НБУ призвал банки усилить финмониторинг и обмен информацией о рисковых клиентах

Финтех и Карты
50
Регулятор призвал банки активнее обмениваться данными о клиентах в рамках финмониторинга
Национальный банк Украины в рекомендациях для банков по финансовому мониторингу призвал более активно пользоваться предусмотренным законом правом обмена информацией о клиентах, которым было отказано в поддержании деловых отношений.
Об этом говорится в письме НБУ, с копией которого ознакомилось агентство «Интерфакс-Украина».

Обмен информацией между банками

В Нацбанке подчеркивают, что банки должны применять риск-ориентированный подход к лицам, в отношении которых осуществляется обмен информацией.
«Рекомендуем банкам пользоваться предоставленным им правом по обмену информацией и применять риск-ориентированный подход к лицам, в отношении которых осуществляется обмен указанной информацией», — отметили в НБУ.
Регулятор уточняет, что обмен может производиться с соблюдением требований законодательства. В частности, речь идет об указании в назначении платежа ссылки на соответствующие нормы закона при перечислении остатка средств на счет клиента в другом банке. Такие рекомендации должны обязательно учитываться при выполнении банками функций субъектов первичного финансового мониторинга.

Типичные схемы обхода решений банков

В ходе надзорных действий НБУ зафиксировал случаи, когда после прекращения деловых отношений с физическим лицом — предпринимателем остаток средств со счета в одном банке перечислялся в другой банк на счет физического лица или другого ФЛП. В дальнейшем в течение короткого времени эти средства могли возвращаться обратно через счета третьих лиц.
Среди характерных признаков таких операций регулятор называет значительные, в частности, «миллионные» поступления с назначением «оплата за товары/услуги» от ряда однотипных контрагентов. После этого фиксировались многочисленные выплаты в пользу большого количества физических лиц, преимущественно на суммы до 100 тыс. грн, с назначением платежа «пополнение счета», «помощь» или «возврат долга».
По данным НБУ, в таких случаях клиенты часто были вновь созданные, а срок их деятельности в банке составлял всего от двух до четырех дней. В то же время, объемы операций за короткий период существенно превышали как заявленные клиентом планы, так и установленные налоговым законодательством годовые лимиты дохода для соответствующей группы плательщиков единого налога.
Отдельно Нацбанк обращает внимание на необходимость пересмотра внутренних процедур отказа клиентам в поддержании деловых отношений. Регулятор рекомендует усилить механизмы выявления связанных лиц, в частности путем формирования перечня таких клиентов с ключевыми контрагентами и использования автоматизированного скрининга клиентской базы и операций на наличие совпадений и признаков связанности.

Рекомендации по работе с клиентами

Среди практических советов НБУ — усиление коммуникации с клиентами по вопросам финансового мониторинга.
В частности, банки могут информировать клиентов через письма или объяснения на собственных сайтах с четким изложением требований законодательства и перечня информации или документов, которые могут запрашивать.
Регулятор советует применять риск-ориентированный подход и инструменты управления рисками, в частности, установление лимитов или других ограничений по использованию отдельных банковских услуг.
Среди факторов, которые могут потребовать дополнительного подтверждения, НБУ называет:
  • короткий срок деятельности с даты государственной регистрации;
  • недавнее изменение конечного бенефициарного владельца или руководителя;
  • длительное отсутствие операций перед началом активной работы по счету;
  • незначительный уставный капитал или активы;
  • отсутствие прибыли либо наличие убытков по финансовой отчетности при значительных объемах оборота средств.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НБУ
Payment systems