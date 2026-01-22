Финансовый мониторинг: НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек Сегодня 14:00 — Казна и Политика

НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек

Банкам не следует формально подходить к выявлению признаков компаний-оболочек, а нужно принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях.

Такую рекомендацию НБУ дал банкам и банковским ассоциациям в письме.

Компания-оболочка

Это юридическое лицо, траст или другое подобное правовое образование, в отношении которого у банка есть обоснованные подозрения, что его деятельность может быть фиктивной.

Советы НБУ

НБУ подчеркивает, что принятие банками мер по подтверждению или опровержению того, что клиент является компанией-оболочкой в ​​случае выявления хотя бы одного из критериев риска компаний-оболочек минимизирует риски использования услуг банка с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

«Рекомендуем банкам разработать такой порядок действий, который будет предусматривать при наличии хотя бы одного критерия компании-оболочки», — говорится в письме.

Национальный банк также отмечает выявленные случаи использования услуг банков физическими лицами-предпринимателями, которые могут содержать риски злоупотребления.

В частности, такие физические лица-предприниматели — вновь созданные, в то же время объем осуществленных по их счетам финансовых операций за короткий срок значительно превышает объем финопераций, которые планировал проводить клиент в банке в течение месяца, а также определенный налоговым законодательством годовой объем дохода для соответствующей группы плательщиков единого налога ФЛП.

Национальный банк рекомендует внедрять и совершенствовать действенные меры и инструменты управления рисками, которые обеспечат минимизацию рисков использования услуг банка с целью отмывания средств/финансирования терроризма.

Список лиц

Национальный банк рекомендует банкам вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, включая перечень основных контрагентов таких лиц, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы/финансовых операций клиентов на наличие совпадений с лицами из такого перечня, установление с ними связанности, в том числе через руководителей, владельцев, представителей таких лиц обмениваться информацией о клиентах, которым отказано в поддержании деловых отношений.

Для чего это

Такие подходы будут способствовать минимизации рисков использования услуг банков для проведения клиентами финансовых операций в противоправных целях.

