Финансовый мониторинг: НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек

Казна и Политика
НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек
НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек
Банкам не следует формально подходить к выявлению признаков компаний-оболочек, а нужно принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях.
Такую рекомендацию НБУ дал банкам и банковским ассоциациям в письме.

Компания-оболочка

Это юридическое лицо, траст или другое подобное правовое образование, в отношении которого у банка есть обоснованные подозрения, что его деятельность может быть фиктивной.

Советы НБУ

НБУ подчеркивает, что принятие банками мер по подтверждению или опровержению того, что клиент является компанией-оболочкой в ​​случае выявления хотя бы одного из критериев риска компаний-оболочек минимизирует риски использования услуг банка с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
«Рекомендуем банкам разработать такой порядок действий, который будет предусматривать при наличии хотя бы одного критерия компании-оболочки», — говорится в письме.
Национальный банк также отмечает выявленные случаи использования услуг банков физическими лицами-предпринимателями, которые могут содержать риски злоупотребления.
В частности, такие физические лица-предприниматели — вновь созданные, в то же время объем осуществленных по их счетам финансовых операций за короткий срок значительно превышает объем финопераций, которые планировал проводить клиент в банке в течение месяца, а также определенный налоговым законодательством годовой объем дохода для соответствующей группы плательщиков единого налога ФЛП.
Национальный банк рекомендует внедрять и совершенствовать действенные меры и инструменты управления рисками, которые обеспечат минимизацию рисков использования услуг банка с целью отмывания средств/финансирования терроризма.
Список лиц

Национальный банк рекомендует банкам вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, включая перечень основных контрагентов таких лиц, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы/финансовых операций клиентов на наличие совпадений с лицами из такого перечня, установление с ними связанности, в том числе через руководителей, владельцев, представителей таких лиц обмениваться информацией о клиентах, которым отказано в поддержании деловых отношений.

Для чего это

Такие подходы будут способствовать минимизации рисков использования услуг банков для проведения клиентами финансовых операций в противоправных целях.
Ранее писали, что НБУ с 14 января смягчает целый ряд валютных ограничений и уточняет особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса.
НБУ вводит новый стимулирующий лимит — заемный, чтобы увеличить гибкость украинских предприятий в управлении привлеченными ими средствами из-за рубежа.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
Payment systems