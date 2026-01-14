НБУ оценил устойчивость банковского сектора по итогам 2025 года Сегодня 11:03 — Казна и Политика

НБУ оценил устойчивость банковского сектора по итогам 2025 года

По состоянию на начало 2026 года украинские банки располагают достаточным запасом капитала и выполняют установленные нормативы его достаточности.

Об этом свидетельствуют данные значений пруденциальных нормативов по банковской системе на 1 января 2026 года, сообщает Национальный банк Украины.

Регулятивный капитал банковского сектора составил 290,8 млрд грн, что на 22 млрд грн, или на 8% превышает показатель на 1 января 2025 года.

Динамика нормативов достаточности капитала

За год показатели достаточности капитала несколько снизились из-за ускоренного наращивания банками кредитного портфеля. Несмотря на это, банки продолжают выполнять нормативы достаточности капитала с существенным запасом.

Инфографика: НБУ

В частности, по состоянию на 1 января 2026 года:

норматив достаточности регулятивного капитала (не менее 10%) составил 15,83%;

норматив достаточности капитала первого уровня (не менее 7,5%) — 15,54%;

норматив достаточности основного капитала первого уровня (не менее 5,625%) — 15,54%.

Результаты оценки устойчивости

Оценка устойчивости банков по итогам 2025 года, которая впервые с начала полномасштабного вторжения проводилась по стандартной процедуре, подтвердила наличие в секторе достаточного запаса капитала. Этот запас позволяет покрывать риски и продолжать рост кредитного портфеля даже при реализации гипотетических кризисных сценариев.

Отдельные банки, для которых установлены повышенные индивидуальные требования к достаточности капитала, выполняют согласованные с Национальным банком программы реструктуризации.

Дальнейшие планы НБУ

Стабильная рентабельность банковского сектора остается ключевым фактором поддержки капитализации и расширения сделок. В то же время, повышение налога на прибыль банков в 2026 году до 50% может в определенной степени сдерживать потенциал роста активных операций.

Целью Национального банка есть дальнейшее внедрение требований Европейского Союза в финансовом секторе в соответствии с переговорными позициями Украины. Это должно способствовать повышению устойчивости банковской системы к внешним и внутренним вызовам.

В частности, с начала 2027 года банки должны соблюдать требования по буферам капитала и повышенным индивидуальным требованиям в рамках Pillar II.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.

Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками.

По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.

