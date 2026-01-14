0 800 307 555
НБУ смягчает валютные ограничения: что изменилось с 14 января

Казна и Политика
68
НБУ с 14 января смягчает целый ряд валютных ограничений и уточняет особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Во-первых, расширяются возможности компаний в рамках стимулирующей валютной либерализации

НБУ вводит новый стимулирующий лимит — " заемный", чтобы увеличить гибкость украинских предприятий в управлении привлеченными ими средствами из-за границы.
Цель таких изменений — создать регуляторную основу для содействия реструктуризации старых внешних займов отечественными компаниями, что важно для привлечения новых ресурсов в экономику Украины.
Размер «заемного» лимита будет равен сумме средств, которая поступила по кредиту или займу из-за границы в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.
В рамках «заемного» лимита бизнес сможет провести операции, предусмотренные стимулирующей либерализацией:
  • погашение «старых» кредитов и займов (полученных до 20 июня 2023 года) и выплата процентов по ним;
  • расчеты за импорт товаров, поставка которых была произведена до 23 февраля 2021 года;
  • возврат нерезиденту-покупателю предоплаты за товар, которая была проведена до 23 февраля 2022 года;
  • финансирование собственных заграничных обособленных подразделений (сверх установленного лимита);
  • репатриация дивидендов (свыше установленного предела).
Среди особенностей «заемного» лимита следует выделить следующие:
  • в случае погашения основной суммы привлеченного кредита будет эквивалентно уменьшаться предельная сумма в пределах «заемного» лимита;
  • после осуществления операций в рамках «заемного» лимита перевод средств из Украины для погашения основной суммы привлеченного кредита ограничивается суммой долга по кредиту, уменьшенной на сумму операций, совершенных в пределах лимита;
  • валютные операции в пределах «ссудного» лимита осуществляются в банке, на счета в котором бизнес получил привлеченный кредит.
Другие параметры таких кредитов должны соответствовать общим условиям для новых заимствований из-за рубежа, установленным постановлением Правления НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями):
  • по кредиту должна быть соблюдена максимальная процентная ставка в размере 12% годовых;
  • запрещено досрочное проведение платежей по кредиту;
  • заемщик-резидент сможет платить по таким кредитам проценты (в том числе за счет купленной валюты);
  • разрешается погашение основной суммы кредита (в пределах остатка предельной суммы «ссудного» лимита) за счет собственной иностранной валюты и со второго года пользования кредитом также за счет купленной иностранной валюты.

Во-вторых, отечественные продавцы и производители товаров смогут переводить валюту на счета физических лиц в иностранных банках для возмещения средств за возвращенный/непоставленный товар

Условия для проведения соответствующих операций:
  • возврат средств будет осуществляться на счет физического лица-потребителя, с которого производилась оплата товара;
  • сумма возврата средств в валюте платежа не должна превышать стоимость товара при его покупке;
  • продавец/производитель осуществляет возврат средств за товар в порядке и сроки, предусмотренные требованиями Закона Украины «О защите прав потребителей».
Изменения позволят обеспечить равные условия для физических лиц-потребителей товаров, приобретенных на территории Украины, что поддержит привлекательность украинских производителей. В то же время, это не создаст дополнительного спроса на валюту — он нивелируется продажей валюты, поступившей в Украину при покупке товара.
В-третьих, уточняются особенности регулирования валютных операций

С целью имплементации распоряжения Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 г. № 1209-р НБУ ввел несколько мер в сфере валютного надзора за предельными сроками расчетов за экспорт товаров, а именно:
  • предусмотрел, что требования по предельным срокам расчетов не будут распространяться на товары, экспортируемые согласно внешнеэкономическому договору, право требования по которому перешло к ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА), на сумму уплаченного страхового возмещения ЭКА экспортеру товаров. Эта мера будет способствовать достижению главной цели создания и функционирования ЭКА — стимулированию экспорта продукции, работ и услуг украинского происхождения;
  • исключил экспорт страховых услуг из перечня операций, к которым применяется требование соблюдения предельных сроков расчетов. Таким образом, НБУ унифицировал валютное регулирование операций по страхованию с регулированием для других финансовых услуг, на осуществление которых предельные сроки расчетов не распространяются.
ВалютаНБУБанки Украины
