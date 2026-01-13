НБУ формирует новые ориентиры курса гривны — аналитики
Национальный банк Украины начал 2026 год с ослабления официального курса гривны без существенного увеличения валютных интервенций. До конца года ожидается постепенное ослабление курса гривны до уровня 44.3 грн/$.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Динамика курса
За первые девять дней 2026 года официальный курс гривны ослаблен на 1,7% до 43,08 грн за доллар США.
Ослабление происходило при относительно небольших объемах валютных интервенций. В новогоднюю неделю Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 633 млн. долларов США. В течение следующей недели объем интервенций вырос до 712 млн. долларов.
Для сравнения, в аналогичный период в прошлом году объем валютных интервенций НБУ составил почти 1,8 млрд долларов.
По оценкам ICU, дефицит валюты на рынке в первые восемь дней 2026 года составил 639 млн долларов. В аналогичный период 2025 года этот показатель превышал 1 млрд. долларов.
Взгляд ICU
В инвестиционной компании отмечают, что ослабление гривны в начале года — это сознательное решение Национального банка. По оценке аналитиков, таким образом, регулятор формирует ориентиры возможного нового коридора колебаний курса гривны.
В компании не исключают, что в ближайшее время курс может вернуться поближе к уровню 42 грн за доллар. «Мы ожидаем ограниченной волатильности курса гривны к доллару в течение года, хотя ее коридор, вероятно, будет шире, чем в прошлом году», — добавили аналитики.
По итогам 2026 года в ICU прогнозируют постепенное управляемое ослабление курса гривны до уровня около 44,3 грн за доллар США.
