В 2025 году зарплаты росли медленнее, чем в 2024 — НБУ Сегодня 13:04 — Личные финансы

В 2025 году зарплаты росли медленнее, чем в 2024 — НБУ

Нехватка рабочей силы в Украине постепенно уменьшается, однако все равно остается значительной, что поддерживает рост заработных плат как в номинальном, так и в реальном измерении.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Ситуация на рынке труда

Годовой рост предложения труда продолжает опережать спрос, что способствует сокращению дефицита кадров. В то же время, кадровые проблемы остаются одним из ключевых вызовов для бизнеса.

Графики: НБУ

По данным Work.ua, в декабре 2025 года в среднем приходилось 1,8 кандидата на одну вакансию, что превышает среднегодовой показатель в 1,5. Несмотря на это, дефицит работников сохранялся в ряде отраслей, в частности:

рабочие специальности — 1,3 кандидата на вакансию;

розничная торговля — 1,4;

финансы — 1,5;

логистика и сельское хозяйство — по 1,6.

Рост зарплат

Рост зарплат в 2025 году продолжался, однако темпы были ниже, чем годом ранее. По данным Пенсионного фонда Украины, в ноябре реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом исчислении.

Государственная служба статистики сообщает, что средняя зарплата в ноябре 2025 года составила 27,2 тыс. грн. В то же время, по данным Work.ua, медианная предлагаемая зарплата в декабре выросла на 22% г/г — до 27,5 тыс. грн.

Графики: НБУ

Госстат возобновил публикацию месячных данных о средних зарплатах, которые в среднем на 26% превышают показатели Пенсионного фонда за январь-ноябрь 2025 года. В НБУ объясняют это ростом доли зарплат, превышающих максимальную базу для начисления ЕСВ (20 минимальных зарплат), что влияет на статистику ПФУ.

Вызовы для бизнеса

Опросы свидетельствуют, что для бизнеса ключевыми проблемами остаются дефицит кадров, необходимость повышения зарплат и риски безопасности.

Графики: НБУ

Напомним, по мнению экономиста Олега Гетмана, средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не раньше чем за 3−4 года. По его словам, средняя зарплата в Украине будет расти постепенно, примерно нынешними темпами — на 15−20% в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.