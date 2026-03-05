В «Дії» запустили бета-тестирование новой услуги для юридических лиц
На портале «Дія» открыли запись на бета-тестирование новой услуги C3.2 — «Потеря контроля за имуществом на временно оккупированных территориях». Сервис позволяет юридическим лицам официально зафиксировать потерю контроля над активами для последующего подачи заявления в международный механизм возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Новая категория C3.2 создана для предоставления информации в международный Реестр ущерба. С помощью сервиса компании могут задокументировать потерю контроля над имуществом, произошедшую в результате российской агрессии.
Участие в бета-тестировании позволит проверить корректность работы интерфейса и автоматическое подтягивание данных, чтобы сделать процесс подачи заявлений максимально удобным для пользователей.
Кто может подать заявку
К тестированию могут приобщиться юридические лица, которые:
- не принадлежат к государственным органам;
- зарегистрированы в Украине;
- потеряли контроль над имуществом на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года из-за агрессии россии.
Руководитель компании может подать заявление лично или назначить представителя через сервис Цифровые полномочия на портале Дія.
Записаться на бета-тестирование можно по ссылке.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина готовит запуск подачи заявлений в Реестр ущерба, причиненного агрессией рф, через портал «Дія».
