В Раде объяснили причины уменьшения средней зарплаты в начале года Сегодня 09:15 — Личные финансы

На показатель зарплаты повлияли выплаты премий, отпускных и погашение задолженностей

Средняя заработная плата в Украине на январь 2026 года составила 27 975 грн. Это на 9,5%, или на 2 951 грн меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Сокращение среднего уровня зарплат в январе объясняется сезонными факторами.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В частности, по его словам, на показатель повлияли выплаты премий, отпускных и погашение задолженностей по зарплате в конце года.

«Уменьшение средней зарплаты в январе 2026 года почти на 10% (по сравнению с декабрем 2025 года) является сезонным фактором. На него повлияли, в частности, выплаты премий, отпускных, погашение долгов по зарплате в конце года. И оно, безусловно, болезненно ударило по людям», — написал Гетманцев.

Отрасли с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Самые высокие средние зарплаты в январе зафиксированы в следующих отраслях:

информационные технологии — 76 905 грн (за месяц +1 924 грн);

авиационный транспорт — 58 249 грн (−14 400 грн);

финансы и страхование — 54 901 грн (−9 011 грн).

Самые низкие показатели средней зарплаты зафиксированы в сфере культуры и досуга:

библиотеки, архивы, музеи — 13 104 грн (−5 561 грн);

творчество, искусство и развлечения — 13 822 грн (−3 944 грн);

искусство, спорт, развлечения и отдых — 17 828 грн (−3 168 грн).

В этих отраслях в январе доходы работников составляли от 13,1 до 17,8 тыс. грн., тогда как в декабре они колебались от 17,8 до 20,9 тыс. грн.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал , что по состоянию на 1 февраля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,4 млрд грн.

Данные исследования grc.ua свидетельствуют о том, что многие работники живут с чувством нестабильности и страха потерять работу. Каждый седьмой уже лишился работы из-за сокращения или закрытия компании. Около 20% украинцев допускают, что в 2026 году могут оказаться под риском увольнения.

