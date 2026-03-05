Украинцы задолжали более 113 млрд грн за коммуналку: регионы с самыми большими долгами Сегодня 11:04 — Личные финансы

Самый высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской области

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале 2025 года выросла на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 113,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает «Интерфакс-Украина».

По информации Госстата, в октябре-декабре 2025 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 64,1 млрд грн. Это составляет 83,1% от начисленной суммы, достигшей 77,1 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты зафиксирован за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения — 105,1% от начисленных сумм. Самый низкий уровень оплаты наблюдался за поставку тепловой энергии и горячей воды — 59,3%.

Самые большие долги

Наибольшая задолженность приходится на услуги поставок тепловой энергии и горячей воды. По состоянию на конец четвертого квартала она составила 38 млрд грн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем квартале.

Долг за поставку и распределение природного газа достиг 35,4 млрд грн, что на 26,8% больше.

Задолженность по другим видам услуг составляла:

электроэнергия — 17 млрд грн (+2,7%);

централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,1 млрд грн (−2,8%);

управление многоквартирными домами — 9,5 млрд грн (+0,7%);

вывоз бытовых отходов — 3,2 млрд грн (+0,2%).

Регионы с наибольшими долгами

Самый высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской области — 18,3 млрд грн.

Также значительные долги имеют:

Донецкая область — 4,1 млрд грн;

Полтавская область — 3,4 млрд грн;

Киев — 2,9 млрд грн;

Киевская область — 2,1 млрд грн;

Харьковская область — 1,6 млрд грн;

Львовская область — 1,3 млрд грн;

Одесская область — 1,1 млрд грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что потребители обязаны ежемесячно передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения. В случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату даже отключение электроснабжения. Основанием для отключения может стать долг от 3000 грн, если его не платят более двух месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.