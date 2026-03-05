Украинцы задолжали более 113 млрд грн за коммуналку: регионы с самыми большими долгами
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале 2025 года выросла на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 113,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает «Интерфакс-Украина».
По информации Госстата, в октябре-декабре 2025 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 64,1 млрд грн. Это составляет 83,1% от начисленной суммы, достигшей 77,1 млрд грн.
Самый высокий уровень оплаты зафиксирован за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения — 105,1% от начисленных сумм. Самый низкий уровень оплаты наблюдался за поставку тепловой энергии и горячей воды — 59,3%.
Самые большие долги
Наибольшая задолженность приходится на услуги поставок тепловой энергии и горячей воды. По состоянию на конец четвертого квартала она составила 38 млрд грн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем квартале.
Долг за поставку и распределение природного газа достиг 35,4 млрд грн, что на 26,8% больше.
Задолженность по другим видам услуг составляла:
- электроэнергия — 17 млрд грн (+2,7%);
- централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,1 млрд грн (−2,8%);
- управление многоквартирными домами — 9,5 млрд грн (+0,7%);
- вывоз бытовых отходов — 3,2 млрд грн (+0,2%).
Регионы с наибольшими долгами
Самый высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской области — 18,3 млрд грн.
Также значительные долги имеют:
- Донецкая область — 4,1 млрд грн;
- Полтавская область — 3,4 млрд грн;
- Киев — 2,9 млрд грн;
- Киевская область — 2,1 млрд грн;
- Харьковская область — 1,6 млрд грн;
- Львовская область — 1,3 млрд грн;
- Одесская область — 1,1 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что потребители обязаны ежемесячно передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения. В случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату даже отключение электроснабжения. Основанием для отключения может стать долг от 3000 грн, если его не платят более двух месяцев.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы задолжали более 113 млрд грн за коммуналку: регионы с самыми большими долгами
Перерегистрация авто без пластикового свидетельства — разъяснение МВД
Женщины занимают «мужские» профессии, но платят им меньше — исследование
8 марта: о подарках, которые дарят тепло и искренность без лишних затрат
В «Дії» запустили бета-тестирование новой услуги для юридических лиц
В Раде объяснили причины уменьшения средней зарплаты в начале года