Украинцы задолжали более 113 млрд грн за коммуналку: регионы с самыми большими долгами

Личные финансы
1
Самый высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской области
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале 2025 года выросла на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 113,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает «Интерфакс-Украина».
По информации Госстата, в октябре-декабре 2025 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 64,1 млрд грн. Это составляет 83,1% от начисленной суммы, достигшей 77,1 млрд грн.
Самый высокий уровень оплаты зафиксирован за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения — 105,1% от начисленных сумм. Самый низкий уровень оплаты наблюдался за поставку тепловой энергии и горячей воды — 59,3%.

Самые большие долги

Наибольшая задолженность приходится на услуги поставок тепловой энергии и горячей воды. По состоянию на конец четвертого квартала она составила 38 млрд грн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем квартале.
Долг за поставку и распределение природного газа достиг 35,4 млрд грн, что на 26,8% больше.
Задолженность по другим видам услуг составляла:
  • электроэнергия — 17 млрд грн (+2,7%);
  • централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,1 млрд грн (−2,8%);
  • управление многоквартирными домами — 9,5 млрд грн (+0,7%);
  • вывоз бытовых отходов — 3,2 млрд грн (+0,2%).

Регионы с наибольшими долгами

Самый высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской области — 18,3 млрд грн.
Также значительные долги имеют:
  • Донецкая область — 4,1 млрд грн;
  • Полтавская область — 3,4 млрд грн;
  • Киев — 2,9 млрд грн;
  • Киевская область — 2,1 млрд грн;
  • Харьковская область — 1,6 млрд грн;
  • Львовская область — 1,3 млрд грн;
  • Одесская область — 1,1 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что потребители обязаны ежемесячно передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения. В случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату даже отключение электроснабжения. Основанием для отключения может стать долг от 3000 грн, если его не платят более двух месяцев.
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиТарифыГосстат
