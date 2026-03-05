Перерегистрация авто без пластикового свидетельства — разъяснение МВД Сегодня 08:28 — Личные финансы

Перерегистрация авто без пластикового свидетельства — разъяснение МВД

Граждане, пользующиеся электронным свидетельством регистрации транспортного средства, могут получать услуги в сервисных центрах МВД без изготовления пластикового бланка, но при условии, что документ существует исключительно в цифровом формате.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Когда достаточно электронного документа

Речь идет о случаях, когда свидетельство было обменено, восстановлено или перерегистрировано (в частности через Кабинет водителя или приложение «Дія»), и при оформлении услуги владелец не заказывал пластиковый бланк.

В такой ситуации, если человек обращается в сервисный центр МВД, например, для перерегистрации транспортного средства на нового владельца, услуга предоставляется на основании электронного документа. Дополнительно производить пластиковое свидетельство не нужно.

Когда восстановление пластикового бланка необходимо

Другая процедура действует, если владелец ранее получал пластиковое свидетельство, у которого есть цифровое отображение в электронных сервисах, но сам физический документ был утрачен, похищен или поврежден.

В таком случае перед обращением в сервисный центр для перерегистрации транспортного средства необходимо восстановить пластиковый бланк. Только после этого можно оформить перерегистрацию на нового владельца.

Выбор формата документа

Владельцы транспортных средств могут самостоятельно выбирать формат свидетельства о регистрации.

Если свидетельство существует только в электронном формате, то его можно обменять онлайн и заказать изготовление пластикового бланка.

Если пластиковый бланк был утрачен, похищен или поврежден, а документ ранее отображался в электронных сервисах, вы можете оформить онлайн-обмен или онлайн-восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства и выбрать:

или исключительно е-свидетельство,

или изготовление пластикового бланка с цифровым отображением в сервисах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.