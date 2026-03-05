0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Перерегистрация авто без пластикового свидетельства — разъяснение МВД

Личные финансы
50
Перерегистрация авто без пластикового свидетельства — разъяснение МВД
Перерегистрация авто без пластикового свидетельства — разъяснение МВД
Граждане, пользующиеся электронным свидетельством регистрации транспортного средства, могут получать услуги в сервисных центрах МВД без изготовления пластикового бланка, но при условии, что документ существует исключительно в цифровом формате.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Когда достаточно электронного документа

Речь идет о случаях, когда свидетельство было обменено, восстановлено или перерегистрировано (в частности через Кабинет водителя или приложение «Дія»), и при оформлении услуги владелец не заказывал пластиковый бланк.
В такой ситуации, если человек обращается в сервисный центр МВД, например, для перерегистрации транспортного средства на нового владельца, услуга предоставляется на основании электронного документа. Дополнительно производить пластиковое свидетельство не нужно.

Когда восстановление пластикового бланка необходимо

Другая процедура действует, если владелец ранее получал пластиковое свидетельство, у которого есть цифровое отображение в электронных сервисах, но сам физический документ был утрачен, похищен или поврежден.
В таком случае перед обращением в сервисный центр для перерегистрации транспортного средства необходимо восстановить пластиковый бланк. Только после этого можно оформить перерегистрацию на нового владельца.

Выбор формата документа

Владельцы транспортных средств могут самостоятельно выбирать формат свидетельства о регистрации.
Если свидетельство существует только в электронном формате, то его можно обменять онлайн и заказать изготовление пластикового бланка.
Если пластиковый бланк был утрачен, похищен или поврежден, а документ ранее отображался в электронных сервисах, вы можете оформить онлайн-обмен или онлайн-восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства и выбрать:
  • или исключительно е-свидетельство,
  • или изготовление пластикового бланка с цифровым отображением в сервисах.
По материалам:
Finance.ua
АвтоДияВодительское удостоверение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems