Эксперт объяснил, подскочит ли гречка до 100 гривен за килограмм

В Украине гречка физически есть, но вопрос в ее стоимости. Фермеры сокращают посевы, потому что им невыгодно ее выращивать, а чтобы повысить рентабельность — нужно повышать цену, что невыгодно уже покупателям.

Об этом сказал директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский в комментарии « Телеграфу «.

Он отметил, что невозможно постоянно повышать закупочную цену на продукт, потому что наступит момент, когда импортированная крупа станет дешевле отечественной и украинским предприятиям останется остановить производство.

«Сейчас цена на гречку 30−32 тыс. грн/тонна, соответственно оптовая отпускная цена гречневой крупы ядрицы — около 60 тыс. грн/тонна. Сети прибавляют еще 10−20% и так формируется цена на полки в супермаркете», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что фермеры ожидают, что у них гречку будут покупать по 35 тыс. грн/тонна, а со временем и по 40 тыс., но это контрпродуктивно. По его словам, дефицит — это относительно, потому что есть физическая доступность, а есть возможность купить.

В то же время если аграрии продают крупу по 35 гривен, перерабатывающие предприятия отпускают ее уже по 70, а торговые сети прибавляют еще 10−15%, то украинцы уже ее покупают по 80−90 гривен.

«Если заходит импортная гречка по 80 грн, а отечественная — 100, то заводы либо прекратят производить, потому что она не будет продаваться, либо будут снижать закупочные цены на сырье», — объясняет Рыбчинский.

Он категорически против ажиотажных закупок, потому что паника приведет к дефициту на полках магазинов.

«Все супермаркеты начнут бегать к производителям: „Дайте срочно гречки, потому что ее нет“. По телевидению скажут, что все пропало. И в течение двух недель скупят все, что можно было бы два месяца спокойно покупать», — подытожил эксперт.

