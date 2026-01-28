0 800 307 555
Україна готує запуск подання заяв до Реєстру збитків через «Дію»

Україна та ЄС обговорили роботу Реєстру збитків і моніторинг довкілля
Україна готує запуск подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф, через портал «Дія».
Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, це питання обговорювалося під час робочих зустрічей української делегації з європейськими партнерами у Брюсселі.
Сторони обговорили технічні аспекти подання матеріалів до Реєстру збитків. Окрему увагу учасники приділили координації на всіх етапах впровадження та пілотного тестування функціоналу Реєстру.

Як працюватиме Реєстр збитків

Реєстр збитків створено резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res (2023)3 від 12 травня 2023 року. До нього можуть подавати заяви приватні особи, юридичні особи та державні органи щодо шкоди, завданої агресією рф проти України.
Наразі триває робота над внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України № 326 від 20 березня 2022 року, а також над запуском подання заяв від імені України через вебпортал «Дія».

Перемовини про моніторинг довкілля

Окремо українська делегація провела робочу зустріч з представниками Європейської Комісії. Під час неї обговорили питання посилення інституційної та адміністративної спроможності України у сфері моніторингу довкілля.
Українська сторона поінформувала про стан транспозиції директив ЄС у сфері моніторингу атмосферного повітря, а також про наявні виклики у цій галузі.
Також ішлося про формування нової архітектури охорони довкілля, зокрема створення моніторингової агенції, реформування Держекоінспекції та посилення її інституційної спроможності відповідно до рекомендацій Європейської Комісії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Тепер заяви про пошкодження або знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів зможуть подавати не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України.
