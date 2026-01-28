0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: декларації та іпотека 3% для військових, допомога ВПО

33
В середу, 28 січня, ВПО можуть повторно звернутись за допомогою, а військовослужбовці мають подати декларації та взяти іпотеку від 3%. Про все детально читайте нижче.
Іпотека під 3% для всіх військових
Програма «єОселя» стала доступнішою для військовослужбовців. Відтепер пільгову іпотеку під 3% річних можуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військові. Відповідна норма діє з 11 січня. Детально читайте тут.
Декларації військовослужбовців
З січня 2026 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2025 рік. Відповідно до Закону, мають подати декларації до 1 квітня 2026 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції.
ВПО можуть повторно звертатися по допомогу
Законом України передбачено підвищення в 2026 році соціальних стандартів, зокрема, прожиткового мінімуму. То ж ВПО можуть повторно звернутися за допомогою. Детально як це зробити, читайте за посиланням.
  • Водночас при відмові у реєстрації ВПО пишемо, які можуть бути підстави.
  • 7−10 млн гривень грантової підтримки для розвитку садів та теплиць. Як отримати читайте тут.
До речі, війна докорінно змінила країну, і ринок нерухомості не залишився осторонь цих трансформацій. Finance.ua дізнався ціни в регіонах на первинне та вторинне житло. Цей матеріал буде корисним для тих, хто планує придбання однокімнатної квартири та починає порівнювати пропозиції.

Ціна однокімнатної квартири в Україні: де дешевше?

Євро сягнув найвищого показника з 2021 року
Курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.
  • До речі, вовернення валютної виручки у 2025 році зросло на 5%, про це пише НБУ.
Професії майбутнього
На українському ринку праці дійсно затребувані сфери — це фахівці робітничих спеціальностей, водії, будівельники. Про становище на ринку праці на початку 2026 року, розповіли фахівці Work.ua.
Середня зарплата для пенсій у грудні 2025
Середній розмір заробітної плати в Україні у 2025 році, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, становив 20 653,55 грн.
5G запустили в Бородянці на Київщині
Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 000 користувачів.
За кордон:
  • Китайська компанія придбала 29% акцій Puma за 1,8 мільярда доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийПенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems