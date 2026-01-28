День фінансів: декларації та іпотека 3% для військових, допомога ВПО Сьогодні 17:36

В середу, 28 січня, ВПО можуть повторно звернутись за допомогою, а військовослужбовці мають подати декларації та взяти іпотеку від 3%. Про все детально читайте нижче.

Іпотека під 3% для всіх військових

військовослужбовців. Відтепер пільгову іпотеку під 3% річних можуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військові. Відповідна норма діє з 11 січня. Детально Програма «єОселя» стала доступнішою длявійськовослужбовців. Відтепер пільгову іпотеку під 3% річних можуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військові. Відповідна норма діє з 11 січня. Детально читайте тут.

Декларації військовослужбовців

З січня 2026 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2025 рік. Відповідно до Закону, мають подати декларації до 1 квітня 2026 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Нацкешбек» і «Зимова підтримка»: у НАЗК нагадали, хто повинен задекларувати отримані кошти.

ВПО можуть повторно звертатися по допомогу

Законом України передбачено підвищення в 2026 році соціальних стандартів, зокрема, прожиткового мінімуму. То ж ВПО можуть повторно звернутися за допомогою. Детально як це зробити, читайте за посиланням

Водночас при відмові у реєстрації ВПО пишемо, які можуть бути підстави.

Також деякі українці можуть отримати доплату в 1000 гривень.

7−10 млн гривень грантової підтримки для розвитку садів та теплиць. Як отримати читайте тут.

До речі, війна докорінно змінила країну, і ринок нерухомості не залишився осторонь цих трансформацій. Finance.ua дізнався ціни в регіонах на первинне та вторинне житло. Цей матеріал буде корисним для тих, хто планує придбання однокімнатної квартири та починає порівнювати пропозиції.

Євро сягнув найвищого показника з 2021 року

Курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.

До речі, вовернення валютної виручки у 2025 році зросло на 5%, про це пише НБУ.

Професії майбутнього

На українському ринку праці дійсно затребувані сфери — це фахівці робітничих спеціальностей, водії, будівельники. Про становище на ринку праці на початку 2026 року, розповіли фахівці Work.ua.

Середня зарплата для пенсій у грудні 2025

Середній розмір заробітної плати в Україні у 2025 році, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, становив 20 653,55 грн.

5G запустили в Бородянці на Київщині

Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 000 користувачів.

За кордон:

Україна домовилась з Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу.

Китайська компанія придбала 29% акцій Puma за 1,8 мільярда доларів.

США висунули Україні умову для гарантій безпеки.

Молдова продовжила тимчасовий захист українців — терміни та умови.

Україна та ЄС узгодили план розвитку логістики на Дунаї.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.