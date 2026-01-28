0 800 307 555
США висунули Україні умову для гарантій безпеки (деталі)

Україна повинна спочатку підписати мирну угоду з росією, щоб отримати від США гарантії безпеки. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито «є хибним».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило виданню, що на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з рф. Тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.
При цьому джерело спростувало, що США тисне на Україну, намагаючись примусити її поступитися територіями російському режиму. Співрозмовник запевнив, що припущення про такий тиск нібито «є хибним».
Видання нагадало, що гарантії безпеки від США розглядаються Україною, як ключовий елемент мирної угоди. Це питання було одним з головних під час минулих переговорів в Абу-Дабі, а делегації України, США та росії знову зустрінуться там цієї неділі.
В Україні президент Володимир Зеленський сказав, що документ «готовий на 100%». Але українські чиновники не впевнені, що Вашингтон зобов’яжеться виконати гарантії безпеки, оскільки США «зупиняються щоразу, коли гарантії безпеки можуть бути підписані».
За матеріалами:
Finance.ua
