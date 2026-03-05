Где в странах ЕС дефицит талантливых кадров: кого ищут (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Где в странах ЕС дефицит талантливых кадров: кого ищут (инфографика)

Искусственный интеллект быстро сменяет рабочее место, и европейский рынок труда, похоже, едва успевает за этим. Так, искусственный интеллект и ИТ являются одними из самых сложных профессий для работодателей и рекрутеров.

Об этом говорится в отчете о глобальной нехватке талантов за 2026 год, разработанном глобальной HR-компанией Manpower, пишет euronews.

Исследование, проведенное в 41 стране среди 39 000 работодателей, показывает, что примерно семь из десяти компаний испытывают трудности с поиском подходящего кандидата для разных должностей.

В мировом масштабе европейские страны сообщают об одном из самых высоких показателей дефицита талантливых кадров.

Где больше всего нуждаются

Словакия возглавляет список, где 87% опрошенных менеджеров не могут заполнить все необходимые должности, далее следует Греция и Япония с 84%.

Германия (83%) и Португалия (82%), в то время как Китай (48%), Польша (57%), Финляндия (60%) и Чешская Республика (61%) имеют гораздо меньше проблем с наймом.

Несоответствие между спросом и предложением

Из примерно 40% менеджеров, которые испытывали трудности с наймом в 2006 году, до 72% в 2026 году, этот показатель заметно вырос после пандемии COVID-19.

Отрасли

Когда речь идет о конкретных отраслях, рекрутинг более тяжелый в следующих областях:

ИТ (75%),

гостиничный бизнес (74%),

здравоохранение (74%)

научно-технические сервисы (73%).

Крупные компании, имеющие 1000 и более сотрудников, сталкиваются с наибольшим количеством проблем в целом, дефицит квалифицированных кадров составляет по меньшей мере 74%.

Какие навыки нужны

Что касается наиболее востребованных возможностей, то в Великобритании и большей части остальной Европы основное внимание уделяется ИТ и искусственному интеллекту.

Британским компаниям нужны люди, умеющие использовать модели искусственного интеллекта (19%), разрабатывать приложения (17%) или имеющие традиционные навыки работы с ИТ и данными (17%).

Франции также не хватает искусственного интеллекта (19%), специалистов по ИТ и обработке данных (16%), но также требуется персонал с производственными навыками (16%), и похожая картина наблюдается в таких странах, как Германия, Италия и Испания.

Где нужны инженеры

Однако дело не только в искусственном интеллекте. К примеру, Швеция (26%), Нидерланды (28%), Чехия (31%) и Словакия (31%) ищут больше инженеров.

Логистика

Она оказалась одной из самых сложных для найма отраслей в Бельгии (19%), Ирландии (18%) и Норвегии (18%), тогда как Греция, кажется, единственная страна, остро нуждающаяся в специалистах по управлению персоналом (21%).

Как пытаются решить проблему дефицита талантов

Интересно, что большинство бизнес-лидеров намерены решать проблему нехватки талантов, сначала обращаясь к внутренним кадрам, а не нанимая их извне.

Согласно исследованию, наиболее распространенным ответом на вопрос о дефиците являются:

«повышение квалификации и переквалификация текущих сотрудников» (27%),

далее следуют другие внутренние решения, такие как обеспечение большей гибкости графика (20%) повышения зарплат (19%).

Расширение кадрового резерва путем поиска внешних кандидатов занимает только четвертое место (18%), наравне с предложением большей гибкости по месту работы.

Ранее мы писали , что Европейский рынок труда в начале 2026 года остается относительно сильным, с рекордными уровнями занятости, несмотря на экономический спад и глобальную нестабильность.

Однако, несмотря на общую устойчивость рынка, некоторые сектора ищут работников и пытаются восполнить оставшиеся еще в результате пандемии COVID-19 пробелы.

