Через схемы дробления бизнеса отмыли более 4 млрд грн — Госфинмониторинг

В Украине продолжают выявлять схемы искусственного разделения бизнеса. Аналитики Государственной службы финансового мониторинга ежемесячно фиксируют новые случаи использования сетей физических лиц-предпринимателей для минимизации налогов и легализации доходов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В октябре Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 16 обобщенных материалов по 726 ФЛП с признаками искусственного разделения бизнеса» — сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.
Среди основных рисков:
  • уклонение от уплаты налогов;
  • легализация денежных средств;
  • использование поддельных документов.

Масштабы схем

Аналитики исследовали движение средств более 1100 банковских счетов в 19 финансовых учреждениях. Результаты свидетельствуют об использовании этих счетов для отмывания более 4 млрд грн. Также идентифицированы 970 человек, причастных к схемам дробления бизнеса и деятельности так называемых «дропов».
«За последние три месяца общая сумма подозрительных финансовых операций в рамках этих схем составляет около 10 млрд грн», — отметил Пронин.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что, по словам народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Украине увеличивается количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей. В то же время увеличение количества зарегистрированных ФЛП не является показателем улучшения экономической ситуации. Этот показатель не свидетельствует об активизации или ослаблении экономических процессов в стране.
«Ритейл, рестораны, гостиницы и другие сферы — видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки „предпринимателей“, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда едва ли не каждая копейка идет на армию», — заявлял Гетманцев.
В октябре в Верховную Раду подали законопроект по созданию «реестра дропов». Среди ключевых норм инициативы создания Нацбанком реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю. В проекте также предусмотрено:
  • банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в реестр обнаруженных дропов и предприятия, применявшие мискодинг;
  • к лицам из реестра НБУ сможет применять лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (для физических лиц);
  • банки и другие платежные учреждения обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в реестре.
Алена Листунова
