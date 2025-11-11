С начала года таможенники обнаружили нарушений почти на 11 млрд
За 10 месяцев 2025 года таможенные органы выявили 8084 нарушения таможенных правил на 10,7 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
По 2934 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 966 млн гривен. В частности:
- промышленных товаров на 668 млн грн;
- транспортных средств более чем на 169 млн грн;
- валюты на 69 млн грн;
- продовольственных товаров на 60 млн грн.
По 1777 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 52 млн грн. В госбюджет взыскали 51 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
На рассмотрение в суд передали 4613 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 10,3 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 4 млрд грн.
Поделиться новостью
Также по теме
С начала года таможенники обнаружили нарушений почти на 11 млрд
НАБУ рассказало, как легализовались средства из «Энергоатома»
НАБУ проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики (фото) обновлено
В Украине разоблачили международную мошенническую схему с инвестициями
В Киеве разоблачили группу, которая обещала работу в Офисе президента за 100 тысяч долларов
Экс-директора украинского агропредприятия приговорили к 7,5 годам — причины