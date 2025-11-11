С начала года таможенники обнаружили нарушений почти на 11 млрд Сегодня 07:16 — Криминал

За 10 месяцев 2025 года таможенные органы выявили 8084 нарушения таможенных правил на 10,7 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Инфографика: customs.gov.ua

По 2934 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 966 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на 668 млн грн;

транспортных средств более чем на 169 млн грн;



валюты на 69 млн грн;



продовольственных товаров на 60 млн грн.



По 1777 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 52 млн грн. В госбюджет взыскали 51 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

На рассмотрение в суд передали 4613 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 10,3 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 4 млрд грн.

