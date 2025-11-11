0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года таможенники обнаружили нарушений почти на 11 млрд

Криминал
30
За 10 месяцев 2025 года таможенные органы выявили 8084 нарушения таможенных правил на 10,7 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
По 2934 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 966 млн гривен. В частности:
  • промышленных товаров на 668 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 169 млн грн;
  • валюты на 69 млн грн;
  • продовольственных товаров на 60 млн грн.
По 1777 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 52 млн грн. В госбюджет взыскали 51 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
На рассмотрение в суд передали 4613 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 10,3 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems