В Киеве разоблачили группу, которая обещала работу в Офисе президента за 100 тысяч долларов
Полиция разоблачила организованную группу мошенников, которые обещали за деньги помочь с трудоустройством в государственные органы. Один из участников представлялся двоюродным братом руководителя Офиса Президента и уверял потерпевших, что у него есть связи в Кабмине и Верховной Раде. Свои «услуги» злоумышленники оценили в 100 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Для конспирации во время общения они меняли голоса с помощью специальной программы. Кроме того, время от времени меняли номера на автомобилях.
Чтобы ввести в заблуждение желающих «трудоустроиться», злоумышленники брали деньги частями вместе с пакетом необходимых документов — дипломами об образовании, сертификатами уровня знания английского языка, копиями паспортов
и т. д.
Таким образом, в октябре этого года мошенники сначала получили 10 тысяч долларов, а впоследствии еще 5 тысяч. Полицейские, документируя преступную деятельность оперативным путем, задержали троих участников группы при получении 50 тысяч долларов
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следователи полиции готовят материалы для сообщения им о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
