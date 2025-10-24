НАБУ и СБУ разоблачили конвертационный центр ГНС на 15 млрд грн
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили бывшего главу Государственной налоговой службы Украины и его заместителя в Полтавской области. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением в пользу преступной организации.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Конвертационный центр и схема минимизации налогов
По данным следствия, участники организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний. Через них они минимизировали налоговые платежи.
Механизм преступления предполагал:
- составление ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
- регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных реальными предприятиями для уменьшения налоговых обязательств.
В течение 2020−2023 годов через конвертационный центр были составлены накладные на сумму 15 млрд грн, из которых «схемный» НДС составил более 2,3 млрд грн.
Следствие установило, что тогдашний и.о. главы ГНС способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра. Его заместитель, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, принимала решение в пользу компаний схемы.
Из-за этой схемы реальные предприятия безосновательно не уплатили в госбюджет 147 млн грн.
Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.
Подозрения и задержания
О подозрении сообщили 11 лицам.
Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ и СБУ разоблачили конвертационный центр ГНС на 15 млрд грн
В Париже ограбили музей Лувр: похищены драгоценности Наполеона
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов