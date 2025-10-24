0 800 307 555
ру
НАБУ и СБУ разоблачили конвертационный центр ГНС на 15 млрд грн

Криминал
1
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили бывшего главу Государственной налоговой службы Украины и его заместителя в Полтавской области. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением в пользу преступной организации.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Конвертационный центр и схема минимизации налогов

По данным следствия, участники организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний. Через них они минимизировали налоговые платежи.
Механизм преступления предполагал:
  • составление ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
  • регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
  • использование накладных реальными предприятиями для уменьшения налоговых обязательств.
В течение 2020−2023 годов через конвертационный центр были составлены накладные на сумму 15 млрд грн, из которых «схемный» НДС составил более 2,3 млрд грн.
Инфографика: nabu.gov.ua
Инфографика: nabu.gov.ua
Следствие установило, что тогдашний и.о. главы ГНС способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра. Его заместитель, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, принимала решение в пользу компаний схемы.
Из-за этой схемы реальные предприятия безосновательно не уплатили в госбюджет 147 млн ​​грн.
Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.

Подозрения и задержания

О подозрении сообщили 11 лицам.
Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems