Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов

Киберполицейские Киевщины и следователи Печерского управления полиции разоблачили 35-летнюю работницу банка, которая систематически присваивала средства со счетов умерших клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, женщина действовала на протяжении 2020−2021 годов, имея доступ к внутренним системам финансового учреждения через рабочий компьютер.

Как работала «схема»

Получив информацию об умерших клиентах, работница меняла их персональные данные в банковских системах.

После она подменяла финансовые номера телефонов, привязанные к счетам, на собственные.

Далее женщина просто инициировала переводы средств на свои счета и банковские карты.

Правоохранители задокументировали шесть случаев таких махинаций — общая сумма ущерба составляет около 500 тыс. грн.

Во время обыска в квартире фигурантки изъяли компьютерную технику, банковские карты и черновые записи.

Женщине уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество, незаконные действия с платежными документами и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что с 2020 года подозреваемая работала в пяти разных банках. Проверяется информация о возможных новых эпизодах преступной деятельности.

