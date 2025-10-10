0 800 307 555
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов

Криминал
77
Киберполицейские Киевщины и следователи Печерского управления полиции разоблачили 35-летнюю работницу банка, которая систематически присваивала средства со счетов умерших клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, женщина действовала на протяжении 2020−2021 годов, имея доступ к внутренним системам финансового учреждения через рабочий компьютер.

Как работала «схема»

  • Получив информацию об умерших клиентах, работница меняла их персональные данные в банковских системах.
  • После она подменяла финансовые номера телефонов, привязанные к счетам, на собственные.
  • Далее женщина просто инициировала переводы средств на свои счета и банковские карты.
Правоохранители задокументировали шесть случаев таких махинаций — общая сумма ущерба составляет около 500 тыс. грн.
Во время обыска в квартире фигурантки изъяли компьютерную технику, банковские карты и черновые записи.
Женщине уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество, незаконные действия с платежными документами и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие выяснило, что с 2020 года подозреваемая работала в пяти разных банках. Проверяется информация о возможных новых эпизодах преступной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
