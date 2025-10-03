Чиновница наживалась на ремонте укрытий: завладела 6,8 млн гривен (фото) Сегодня 16:45 — Криминал

завладели 6,8 млн грн во время реконструкции укрытий в учебных заведениях Днепропетровщины. Как сообщает прокуратура, будут судить должностное лицо горсовета и инженера — ониво время реконструкции укрытий в учебных заведениях Днепропетровщины.

Следствием установлено, что в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом на проведение работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях г. Самар.

В дальнейшем инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения — завысил стоимость использованных строительных материалов и объем фактически выполненных работ.

Чиновница, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписала их, чем нанесла ущерб государству на сумму 6,8 млн грн.

