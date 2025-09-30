ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных Сегодня 13:28 — Криминал

ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных, Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители объявили новое подозрение должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям при закупке коек для воинских частей Днепропетровской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР напомнили, что в 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн. По выводам экспертизы, рыночная стоимость составила около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.

Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Через два месяца после первого тендера то же должностное лицо подписало новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч коек. Переплата на этот раз составила около 4 млн грн.

Руководителя одного из региональных квартирно-эксплуатационных управлений уведомили о еще одном подозрении за халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

