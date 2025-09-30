ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных
Правоохранители объявили новое подозрение должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям при закупке коек для воинских частей Днепропетровской области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В ГБР напомнили, что в 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн. По выводам экспертизы, рыночная стоимость составила около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.
Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Через два месяца после первого тендера то же должностное лицо подписало новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч коек. Переплата на этот раз составила около 4 млн грн.
Руководителя одного из региональных квартирно-эксплуатационных управлений уведомили о еще одном подозрении за халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Поделиться новостью
Также по теме
ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных
Яйца по 17 грн: НАБУ и САП завершили расследование по делу Минобороны
Руководителей станций «Укрзализныци» подозревают в махинациях с вагонами более чем на 9 млн грн
В Киеве женщина приговорена к тюремному сроку за незаконный обмен криптовалюты
В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков
Два экс-руководителя газораспределительной компании разворовали государственный газ более чем на 138 млн грн