ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных

ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных
ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных
Правоохранители объявили новое подозрение должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям при закупке коек для воинских частей Днепропетровской области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В ГБР напомнили, что в 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн. По выводам экспертизы, рыночная стоимость составила около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.
Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Через два месяца после первого тендера то же должностное лицо подписало новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч коек. Переплата на этот раз составила около 4 млн грн.
Руководителя одного из региональных квартирно-эксплуатационных управлений уведомили о еще одном подозрении за халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Payment systems