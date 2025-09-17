0 800 307 555
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ

Криминал
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В Днепре, Харькове, Одессе и Каменском задержали шестерых участников преступной группы, присваивавших пожертвования на оборону нашего государства.
Как установило следствие, фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой.
Впрочем, как выяснили правоохранители, на нужды фронта дельцы выделяли лишь 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками схемы.
По материалам дела, схема действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю.
К «схеме» он привлек еще девять сообщников, которых для конспирации переодевал в военную форму. При этом только двое из участников аферы имели отношение к военной службе (были ветеранами).
Для сбора пожертвований фигуранты рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных.
Только по одному из эпизодов правоохранители задокументировали хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи.
Во время обысков в офисе фонда и по местам жительства фигуранты изъяли компьютерную технику, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступления. Также у дельцов обнаружены деньги, собранные в качестве пожертвований на ВСУ.
В настоящее время руководитель фонда и пять его сообщников уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения).
Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
