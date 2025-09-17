В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн Сегодня 05:02 — Криминал

Бывшему управляющему отделения одного из банков на Чертковщине сообщили о подозрении в ряде преступлений, в частности тайном похищении имущества, мошенничестве и подделке платежных карт

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, бывший банкир оформлял на клиентов учреждения кредитные банковские карты под предлогом уточнения данных счетов или смены паролей.

Этими кредитными картами он пользовался лично: снимал с них наличные деньги через банкоматы или осуществлял расчеты за приобретенные товары и услуги, тратя средства на собственные нужды.

Кроме того, злоупотребляя доверием клиентов, мужчина получал доступ и к их депозитам. Он вводил потерпевших в заблуждение о состоянии счетов, необходимости переоформления или временной блокировке карт. После этого снимал деньги и тратил их на собственные нужды.

От его действий пострадали 15 человек. Общий ущерб составляет более 1 млн 117 тыс. грн.

