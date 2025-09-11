Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС Сегодня 21:30 — Криминал

Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС

Общий суд Европейского Союза отклонил апелляцию украинского беглого президента Виктора Януковича, который добивался того, чтобы его исключили из санкционных списков ЕС.

Об этом свидетельствует приговор суда.

Впервые блок ввел санкции против Януковича в 2014 году: ему запретили въезд в ЕС и заморозили его активы. Второй раз — в 2022 году после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Сбежавший президент подал иск в Европейский суд, пытаясь отменить санкции ЕС против себя. Суд отклонил жалобу, оставив в силе санкции. Также Януковича обязали возместить расходы суда.

В решении указано, что его действия как главы государства «явно способствовали дестабилизации» Украины, и ЕС правильно поступил, включив его в свой санкционный список.

Politico сообщает , что апелляцию подавал и сын экс-президента Александр Янукович, который тоже под санкциями Евросоюза. Однако и его жалобу суд отклонил.

К слову, недавно Виктор Янукович, который бежал в россию во время Революции Достоинства 2014 года и с тех пор проживает там, впервые за долгое время появился в публичном пространстве.

В своем заявлении, распространенном российскими пропагандистскими СМИ, он утверждает, что в свое время целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом и видел конечной целью вступление страны в ЕС.

