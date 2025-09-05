0 800 307 555
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минсоцполитики на 29 млн грн

Криминал
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение пяти лицам, среди которых бывшие должностные лица Министерства социальной политики, Госспецсвязи и Пенсионного фонда. Их обвиняют в организации схемы по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государственному бюджету ущерб более чем на 29 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Среди подозреваемых:
  • бывший заместитель министра социальной политики;
  • руководитель департамента Минсоцполитики;
  • бывший заместитель председателя Госспецсвязи;
  • владелец группы компаний (организатор схемы);
  • его сотрудник, бывший глава Пенсионного фонда Украины.

Как работала схема

По данным следствия, в 2020—2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами организовал закупку программного обеспечения по завышенным ценам.
Сначала они остановили уже действующий проект по информатизации в Минсоцполитики, на который было потрачено более 950 тысяч долларов. Это дало возможность «подвести» к тендеру подконтрольную компанию. Далее организовали конкурс с такими условиями, которые фактически не оставляли шансов другим участникам. Для видимости конкуренции была привлечена еще одна компания, которая также контролировалась организатором.
В результате Минсоцполитики подписало контракт с «нужным» поставщиком. Программное обеспечение поставили по завышенной цене, из-за чего бюджет потерял более 29 млн грн.
Кроме этого эпизода, организатор схемы и бывший заместитель председателя Госспецсвязи уже обвиняются в деле о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в ВАКС.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems