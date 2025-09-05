НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минсоцполитики на 29 млн грн Сегодня 17:21 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение пяти лицам, среди которых бывшие должностные лица Министерства социальной политики, Госспецсвязи и Пенсионного фонда. Их обвиняют в организации схемы по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государственному бюджету ущерб более чем на 29 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший заместитель министра социальной политики;

руководитель департамента Минсоцполитики;

бывший заместитель председателя Госспецсвязи;

владелец группы компаний (организатор схемы);

его сотрудник, бывший глава Пенсионного фонда Украины.

Как работала схема

По данным следствия, в 2020—2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами организовал закупку программного обеспечения по завышенным ценам.

Сначала они остановили уже действующий проект по информатизации в Минсоцполитики, на который было потрачено более 950 тысяч долларов. Это дало возможность «подвести» к тендеру подконтрольную компанию. Далее организовали конкурс с такими условиями, которые фактически не оставляли шансов другим участникам. Для видимости конкуренции была привлечена еще одна компания, которая также контролировалась организатором.

В результате Минсоцполитики подписало контракт с «нужным» поставщиком. Программное обеспечение поставили по завышенной цене, из-за чего бюджет потерял более 29 млн грн.

Кроме этого эпизода, организатор схемы и бывший заместитель председателя Госспецсвязи уже обвиняются в деле о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в ВАКС.

