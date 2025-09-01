В «Киевводоканале» раскрыли схему хищения более 3 миллионов — Finance.ua
В «Киевводоканале» раскрыли схему хищения более 3 миллионов

Криминал
11
В «Киевводоканале» раскрыли схему хищения более 3 миллионов
В «Киевводоканале» раскрыли схему хищения более 3 миллионов, Фото: npu.gov.ua
Правоохранители раскрыли схему завладения почти 3,1 млн грн средств «Киевводоканала».
Об этом сообщает Национальная полиция.
Установлено, что основатель общества, которое поставляло реагенты для питьевой воды «городским водоканалам», организовал схему: вместо импортной продукции фактически поставлялась отечественная, значительно дешевле.
К реализации он привлек директора подконтрольного общества, водителей и других работников. Для легализации подмены подделывали документы о происхождении товара — в фальшивых бумагах отмечалось, что страна-производитель Венгрия. Благодаря этому реагенты поставлялись по ценам, значительно выше реальной стоимости украинской продукции.
В результате поставок по завышенным ценам городскому бюджету нанесен ущерб почти 3,1 млн. грн., что подтверждено судебной экономической экспертизой.
Следователи полиции сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной группы в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также им инкриминируется служебный подлог официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины), что карается ограничением свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По материалам:
Finance.ua
