Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства — Finance.ua

Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства

Криминал
Государственное бюро расследований расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства: значительная часть из них касается деятельности должностных лиц центрального офиса госпредприятия «Леса Украины» и его филиалов.
Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Он уточнил, что в 2023—2025 гг. в суд уже передано 178 обвинительных актов в отношении 298 человек.
«Общая сумма причиненного ущерба в этих уголовных производствах составляет более миллиарда гривен», — уточнил директор ГБР.
По его словам, характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не о единичных инцидентах, а о наличии признаков централизованной, вертикально организованной системы злоупотреблений.
Он добавил, что «цель ГБР — остановить расхищение национального богатства. Украинские леса не являются источником незаконного обогащения для избранных».
По словам Сухачева, основные правонарушения в этой сфере — передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам, заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых процедур, злоупотребление во время проведения аукционов по продаже лесопродукции, а также незаконные санитарные рубки без соответствующих заключений относительно влияния на окружающую среду.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
