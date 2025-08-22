Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства — Finance.ua

Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства Сегодня 04:44 — Криминал

Государственное бюро расследований расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства: значительная часть из них касается деятельности должностных лиц центрального офиса госпредприятия «Леса Украины» и его филиалов.

Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что в 2023—2025 гг. в суд уже передано 178 обвинительных актов в отношении 298 человек.

«Общая сумма причиненного ущерба в этих уголовных производствах составляет более миллиарда гривен», — уточнил директор ГБР.

По его словам, характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не о единичных инцидентах, а о наличии признаков централизованной, вертикально организованной системы злоупотреблений.

Он добавил, что «цель ГБР — остановить расхищение национального богатства. Украинские леса не являются источником незаконного обогащения для избранных».

По словам Сухачева, основные правонарушения в этой сфере — передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам, заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых процедур, злоупотребление во время проведения аукционов по продаже лесопродукции, а также незаконные санитарные рубки без соответствующих заключений относительно влияния на окружающую среду.

