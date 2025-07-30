ГБР разоблачило масштабное хищение лесов (видео) — Finance.ua

ГБР разоблачило масштабное хищение лесов (видео) Сегодня 16:17 — Криминал

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом Киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили масштабную схему хищений древесины с участием должностных лиц госпредприятия «Лесоаналитический инновационный центр» (ЛЕАЦ) и лесничеств ГП «Леса Украины» из разных регионов.

Об этом пишет ГБР

Организовал схему работник ГП «ЛЕАЦ», несанкционированно изменявший данные в «Единой государственной системе электронного учета древесины».

Это давало возможность изменять данные об излишках древесины на том или ином лесничестве, качестве и объемах древесины, объемах отведенных для рубки деревьев. Представители лесничества обращались к организатору и просили его изменить соответствующую информацию, а тот делал это лично или предоставлял указания другим работникам ГП «ЛЕАЦ».

Полученные таким образом излишки деревьев продавались или использовались участниками схемы по собственному усмотрению.

Крупнейшими пользователями таких услуг были работники ГП «Леса Украины» в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

Стоимость своих «услуг» делец оценивал от 5 до 30 тыс. грн, которые получал на собственные банковские счета. В настоящее время задокументировано получение организатором более 10 млн гривен от работников ГП «Леса Украины».

В общей сложности таким образом было внесено более 10 тысяч несанкционированных изменений в систему ЭОД, из которых почти половина привела к финансовым потерям ГП «Леса Украины».

Правоохранители провели более 50 обысков в разных регионах Украины и задержали организатора с тремя пособниками. В общей сложности о подозрениях сообщено 13 лицам, среди которых организатор сделки, 7 работников ГП «ЛЕАЦ» и 5 работников ГП «Леса Украины».

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