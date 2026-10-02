Более 630 млн грн в разной валюте: БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников

Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время масштабной операции по делу о сети нелегальных обменных пунктов.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Теневая финансовая сеть

По данным БЭБ, совместно с Офисом генерального прокурора детективы разоблачили финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен. Дело расследуется по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за рубеж. Такие операции участники схемы называли «перестановками». Финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.

Для работы сети использовались помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. В то же время, необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было. Под видом работы обменников наличные деньги также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.

Для конспирации участники сети использовали скрытые хранилища, тайники и даже тоннели для хранения наличных денег. Деятельность обменных пунктов координировалась из единого центра.

В сети также использовали специальную кнопку, которая сигналом блокировала доступ к черновому финансовому учету.

Провели 30 обысков

Детективы БЭБ провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели запланированные следственные действия до конца.

Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах, в том числе российские рубли, в общей сложности на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документы, подтверждающие законное происхождение и надлежащий учет этих средств, во время следственных действий не предоставили. Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.