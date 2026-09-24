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Мошенники рассылают фальшивые счета за электроэнергию через мессенджеры и почту

Криминал
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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с фальшивыми счетами за электроэнергию. Злоумышленники могут отправлять электронные письма и сообщения в мессенджерах, выдавая их за официальные сообщения Министерства энергетики Украины.
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Как работает схема

Злоумышленники рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах с фальшивыми счетами на оплату электроэнергии. Такие сообщения могут маскироваться под официальную коммуникацию Министерства энергетики Украины.
Цель мошенников — заставить человека перейти по ссылке на фишинговый сайт, где его могут попросить ввести персональные и банковские данные или загрузить вредоносный файл. В результате злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Кроме того, загрузка вредоносных файлов может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.
В Госспецсвязи подчеркнули, что Министерство энергетики не направляет потребителям счета на оплату электроэнергии и не занимается сбором коммунальных платежей. Счета выставляются поставщиками электроэнергии, с которыми потребители заключили соответствующие договоры.

Как защититься от мошенников

Госспецсвязи советует соблюдать несколько правил:
  • не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;
  • не вводить персональные и банковские данные на неизвестных сайтах;
  • проверять информацию через официальные каналы поставщика электроэнергии.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила о мошеннической схеме, которая распространяется в социальных сетях под видом денежной компенсации за длительные отключения электроэнергии. Злоумышленники распространяли сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки.
По материалам:
Finance.ua
МошенникиМошенничествоЭлектроэнергия
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