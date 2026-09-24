Мошенники рассылают фальшивые счета за электроэнергию через мессенджеры и почту

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с фальшивыми счетами за электроэнергию. Злоумышленники могут отправлять электронные письма и сообщения в мессенджерах, выдавая их за официальные сообщения Министерства энергетики Украины.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Как работает схема

Злоумышленники рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах с фальшивыми счетами на оплату электроэнергии. Такие сообщения могут маскироваться под официальную коммуникацию Министерства энергетики Украины.

Цель мошенников — заставить человека перейти по ссылке на фишинговый сайт, где его могут попросить ввести персональные и банковские данные или загрузить вредоносный файл. В результате злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Кроме того, загрузка вредоносных файлов может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

В Госспецсвязи подчеркнули, что Министерство энергетики не направляет потребителям счета на оплату электроэнергии и не занимается сбором коммунальных платежей. Счета выставляются поставщиками электроэнергии, с которыми потребители заключили соответствующие договоры.

Как защититься от мошенников

Госспецсвязи советует соблюдать несколько правил:

не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;

не вводить персональные и банковские данные на неизвестных сайтах;

проверять информацию через официальные каналы поставщика электроэнергии.