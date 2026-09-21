БЭБ разоблачило конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд грн: детали Сегодня 17:30 — Криминал Шестерым участникам сообщили о подозрении

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную сеть конвертационных центров, по которой средства предприятий реального сектора экономики выводили в тень. По результатам 50 обысков изъято более 130 млн грн разной валютой в гривневом эквиваленте.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского писал , что правоохранители разоблачили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств посредством операций с криптовалютой. В БЭБ рассказали детали.

Как работала сеть конвертационных центров

Следствие установило, что схема действовала с 2023 года. К ее работе в разные периоды были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины.

Для проведения незаконных финансовых операций они использовали реквизиты 97 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности и без цели хозяйственной деятельности. Также в схеме было задействовано более 8 тысяч ФЛП.

Конвертационные центры предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и выводу денег в тень.

Механизм заключался в том, что компании перечисляли средства на счета подконтрольных компаний якобы за приобретение продуктов, выполнение работ либо предоставление услуг. Фактически такие операции не производились, а соответствующие финансовые операции не отображались в бухгалтерском учете, налоговой отчетности.

В дальнейшем средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и физических лиц-предпринимателей.

Часть денег использовали для приобретения криптовалюты , после чего конвертировали в наличные деньги через сеть пунктов ее приема и выдачи. Вырученные средства распределяли между участниками схемы и поставщиками предприятий-выгодоприобретателей.

Общий объем конвертации составляет 23,5 млрд грн.

В ходе обысков изъяли более 130 млн грн

Правоохранители провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. По результатам следственных действий изъята наличность более чем на 130 млн грн разной валютой в гривневом эквиваленте.

Также изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати предприятий и бухгалтерская документация относительно финансово-хозяйственных операций с участием подконтрольных компаний, физических лиц, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности.

Шестерым участникам объявлено подозрение

В настоящее время шестерым участникам схемы объявлено подозрение по:

ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией и участие в ней);

ч. 4 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения преступной организацией);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 2 ст. 205−1 (подделка документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица);

ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод и с другими средствами доступа к банковским счетам);

ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).