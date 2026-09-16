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В Киеве присвоили 137 млн ​​грн на подаренных Варшавой вагонах метро

Криминал
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Действия подозреваемых квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.
Действия подозреваемых квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, завладевшую 137,5 млн грн коммунального предприятия «Киевский метрополитен».
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Варшавский метрополитен должен безвозмездно передать 60 вагонов

В конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился безвозмездно передать КП «Киевский метрополитен» 60 вагонов метро.
Для организации их доставки в Киев коммунальное предприятие в 2023 году провело ряд тендеров на закупку транспортно-экспедиционных услуг. Победу в них одержала предопределенная компания, предложившая транспортировку по значительно завышенной цене на общую сумму 190 млн грн.
После получения оплаты для сокрытия преступления деньги со счета компании перевели на счета другой подконтрольной фирмы за границей. В дальнейшем часть этой суммы уплатили реальному перевозчику, а остальные 137,5 млн грн участники схемы оставили себе.
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Кому объявлено подозрение

Среди подозреваемых:
  • бывший руководящий работник коммунального предприятия «Киевский метрополитен»;
  • три служащих коммунального предприятия;
  • два соорганизатора преступления;
  • директор подконтрольной компании.
Действия подозреваемых квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.
По материалам:
Finance.ua
НАБУСАПУголовное производство
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