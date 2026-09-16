В Киеве присвоили 137 млн грн на подаренных Варшавой вагонах метро
Варшавский метрополитен должен безвозмездно передать 60 вагонов
Кому объявлено подозрение
- бывший руководящий работник коммунального предприятия «Киевский метрополитен»;
- три служащих коммунального предприятия;
- два соорганизатора преступления;
- директор подконтрольной компании.
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